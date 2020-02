Unter grenzenlosem Jubel wurde in der Stadthalle das Steinheimer Karnevalsprinzenpaar Marc, „der sanftmütige Löwe der närrischen Savanne“, und Prinzessin Heike, „die strahlende Flamme am Himmel Afrikas“, inthronisiert. Foto: Heinz Wilfert

Steinheim (WB), Steinheims Karnevalsprinz Marc Obermann hatte den Jecken eine wunderschöne Prinzessin versprochen. Und er hielt Wort als beim Galaabend am Samstag das wohlbehütete Geheimnis gelüftet und Heike Brockmann beim Einzug in die Stadthalle an der Seite des Prinzen als Karnevalsprinzessin gelüftet wurde. Prinz Marc: „Sie leuchtet wie 100 Millionen Karat!“

Karneval in Steinheim: Galaabend in der Stadthalle Fotostrecke

Foto: Heinz Wilfert

Der Karneval in Steinheim steht in dieser Session ganz im Zeichen von Afrika. Bei der Prinzenkürung im Januar hatte Marc Obermann alle Prüfungen und Bewährungsproben bestanden und war zum König der Löwen proklamiert worden. Seither hatte es viele Spekulationen um die neue Prinzessin gegeben, die jetzt ein Ende hatten. „Mein lang gehegter Traum ist wahr geworden. Die Wirklichkeit ist aber noch viel schöner,“ freute sich Prinzessin Heike, die beim Einzug Gänsehautfeeling verspürte. Unter grenzenlosem Jubel inthronisierte StKG Präsident Dominik Thiet das Prinzenpaar als Marc, „der sanftmütige Löwe der närrischen Savanne“ und Prinzessin Heike, „die strahlende Flamme am Himmel Afrikas“. Platz nahm das Prinzenpaar in ihrem Thron auf der Bühne, einem perfekt gestylten Kopf eines Elefanten. Die Bühnenbauer hatten beim Bühnenbild wieder eine tolle Arbeit geliefert.

Den Karneval in Steinheim hat Prinzessin Heike schon als Kind genossen. Vater Udo Schröder regierte 1996 als Prinz Karneval in Steinheim. Bei der Inthronisation war er nicht dabei - er war in Afrika. „Wir haben ihn in die Wüste geschickt,“ erklärte die Prinzessin lachend. Sie leitet seit 2018 mit ihrer Schwester Wiebke das von ihren Eltern gegründete Reisebüro Schröder. Ein gutes familiäres Verhältnis ist ihr dabei wichtig. Beruflich bedingt ist sie weit gereist und hat auch Afrika schon kennengelernt. Zu ihren Hobbies zählt die Mutter des sechsjährigen Sohns Sam neben dem Reisen das Singen im Heartchor Rolfzen, den Hund Henry und einen großen Freundeskreis. Bereits mit drei Jahren war sie im Rosenmontagszug als Marienkäfer dabei. Ein besonders Jahr bildete die Teilnahme als Chinesen mit tollen Kostümen vom Detmolder Landestheater. Todtraurig war sie, wenn sie einmal nicht verkleidet mitmachen konnte.

Für das Programm versprach der Präsident eine Afrikasafari aus purer Lebensfreude, rhythmischen Tänzen und rasanter Bütt. Mit Steinheim „Man teou ist der Schlachtruf von ganz Ostwestfalen“ hatte der Chor der Elferräte auf das Programm eingestimmt. Herzlich dankte Thiet noch einmal Bürgermeister Carsten Torke, dass die Sanierung der Stadthalle pünktlich abgeschlossen war und alle Karnevalsveranstaltungen in der neuen Steinheimer Narhalla stattfinden konnten. „Diese Halle fördert das Gemeinschaftsgefühl.“ Begrüßen konnte Thiet auch einen wirklichen König - Didi de Graft aus Ghana, der am heutigen Montag Ehrengast beim Sturm aufs Rathaus ist und bei der karnevalistischen Afrikareise am heutigen Rosenmontag im Umzug auf dem Elferratswagen dabei ist.

Das Programm eröffnete die Freunde des Prinzen mit einem Tanz. „Die tanzen, bis die Schuhe glühen,“ so Thiet. Tosenden Applaus ernteten die Kumpels mit Stil, und ihre Hymne „Steinheim Man teou“. „Das ist Spitze“, war sich da Publikum einig. Für viel Heiterkeit sorgten die Beiträge der Kump(el)stilzchen: Julia Claes machte sich als bayerisches Girl Gedanken, dass Mütter früher nicht ständig mit Sagrotantüchern herumliefen und dass die Oma Erkältungen mit einer großen Flache Melissengeist behandelte. Monika Nolte begeisterte wie seit 33 Jahren in der Bütt. „Ich bin in den Wechseljahren, mein Mann ist nämlich Rentner geworden. Seit er zu Hause ist nervt er - und noch schlimmer - er kocht sogar.“ Ihren ersten Auftritt in der Bütt hatte das neue Comedyduo Alpha und Omega (Dirk Lange und Christian Möller).

Die Halle bebte beim Auftritt der Dorfrockkerzz, die einen himmlischen Auftritt it toller Choreografie hinlegten. Verabschiedet wurde das Ex-Prinzenpaar Christian und Katrin Henning, die im Karneval Freunde fürs Leben gefunden hatten. Gerne erinnerte sich Silberprinz Erno Potthast an seine Zeit als Prinz. „Es war vor 25 Jahren toll Prinz zu sein.“ Super Stimmung löste die Kapelle Kamelle aus. Ihre Lieder „Ich bin ne Steimsche Jung“ und die Liebeserklärung „Steinheim, meine Heimatstadt“ sind längst zu echten Karnevalshits Hits geworden.

Für das tänzerische Element sorgten die Sternschnuppen, die Prinzensterne, die Prinzengarde, Solomariechern Loreen Schlütz und die Garde der StKG, der schönsten Männer Steinheims. Mit einem sensationellen Tanz setzte „Take Drive“, die aktuellen Träger des Bumerangordens mit ihrem Showtanz James Bond in der Interpretation des James Bond Titelliedes „Skyfall“ das Sahnehäubchen auf das Programm. Sie alle zeigten: Karneval in Steinheim steckt zu Fröhlichkeit und Begeisterung an!