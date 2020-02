Von Greta Wiedemeier

Steinheim (WB). Während so mancher Jeck sich am Sonntagabend für den kurz bevorstehenden Rosenmontag schonte, ging es in der Steinheimer Stadthalle hoch her: 444 Närrinnen und Narren hatten keine Ruhepause nötig und gaben beim „Karneval der Chöre“ noch einmal alles.

„Die Emmer und der Heubach haben sich heute richtig volllaufen lassen“, fassten die beiden Moderatorinnen Anja Hüffmeier und Beate Göke die Rahmenbedingungen der Veranstaltung treffend zusammen. Nicht nur karnevalistisch, auch wettertechnisch herrschte Ausnahmezustand: Um die Stadthalle trotz durch Sturmtief „Yulia“ überfluteter Straßen zu erreichen, nahmen die Narren aber gerne den ein oder anderen Umweg sowie einige Meter Fußmarsch in Kauf.

Großer Karneval der Chöre in Steinheim Fotostrecke

Foto: Greta Wiedemeier

Das Organisationsteam konnte bei der letzten Saalveranstaltung der Session erneut ein kunterbuntes Programm präsentieren. Tanzeinlagen von den Prinzensternen, den Tanzbären, Take Drive, dem Solomariechen Loreen Schlütz und der Prinzengarde wechselten sich ab mit musikalischen Beiträgen von Drum Storm und den Cappler Lockvögeln. Prinz Marc, „der sanftmütige Löwe der närrischen Savanne“, und seine frisch gekürte Prinzessin Heike, „die strahlende Flamme am Himmel Afrikas“, beobachteten das närrische Treiben auf der Bühne von ihrem Thron aus. „Bereits gestern, als wir beim Galaabend hier einmarschiert sind, hatte ich Gänsehaut. Und ich muss sagen: Heute war es genauso schön“, verkündete Heike Brockmann strahlend.

„So viele Auftritte hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht“, schmunzelte auch der Kinderprinz am frühen Abend. Arne Lödige verbrachte den „Karneval der Chöre“ gemeinsam mit seiner Prinzessin Leni Horstmann und ihren Hofdamen und Wächtern am „Piratentisch“, ganz nah an der Bühne. Beide waren sich aber sicher: „Das beste kommt erst noch – am Rosenmontag!“.

Nicht fehlen durften selbstverständlich auch die Namensgeber des Abends: Die Chöre. Neben dem Shanty-Chor, der gleich drei schwungvolle Stücke präsentierte, stand auch ein regelmäßigen Besuchern schon bekannter Mix aus vier verschiedenen Chören auf der Bühne. Ein besonderes Augenmerk lag jedoch auf dem „Heart-Chor“ aus Rolfzen, in dessen Reihen auch Prinzessin Heike Brockmann aktiv ist. Mit den Worten „ohne Heike sind wir nur halb so viel wert“ holten die Sänger ihre Prinzessin kurzerhand in ihre Mitte und performten Hits von Herbert Grönemeyer und Queen.

Ganz besonders viel gelacht wurde bei den humorvollen Beiträgen der Kumpelstilzchen. Zunächst kümmerte sich ein hochmoderner Altenpflege-Roboter Robby nur wenig liebevoll um den greisen Herrn Müller, später erntete Julia Claes für ihre Bütt-Rede viel Applaus. Auch die weiteren Sketche ließen kaum ein Auge trocken.

Bis in die späten Abendstunden wurde geschunkelt, gelacht und getanzt – natürlich immer begleitet von einem regelmäßig durch die Stadthalle schallenden „Steinheim Man Teou“.