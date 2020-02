Von Angelina Zander, Michael Robrecht und Timo Gemmeke

Steinheim

Zum größten Umzug der Region waren am Montag zehntausende Narren nach Steinheim gekommen.

Rosenmontagsumzug in Steinheim Fotostrecke

Foto: Timo Gemmeke

Mit insgesamt 91 Wagen, Musikkappellen und Fußgruppen zog der närrische Lindwurm ab 14.11 durch die Straßen der Emmerstadt. Als Ehrengast war – neben dem diesjährigen Rosenmontagmorgenordenträger Dr. Christian Hundt – Didi De Graft mit auf dem Elferratswagen, der seit 1989 in Deutschland lebt und auf Einladung der StKG mit Ehefrau Lisa und Sohn Marvin nach Steinheim gekommen war. De Graft stammt aus Ghana und ist dort seit 2009 König von Suma-Ahenkro – einer Stadt mit 10.000 Einwohnern in der Nähe der Elfenbeinküste.

Beverungen

Hexen, der Bachelor und Tannenbäume sind am Rosenmontag von Lauenförde nach Beverungen gezogen. Dabei mussten sie auch die Weserbrücke überqueren.

Rosenmontagsumzug in Beverungen Fotostrecke

Foto: Angelina Zander

Das ging nur zu Fuß, mit passendem „Handgepäck“. Also: Bollerwagen erlaubt, Umzugswagen müssen stehen bleiben. Deshalb hatten das Prinzenpaar und das Kinderprinzenpaar diesmal insgesamt sogar drei Umzugswagen. Auf Lauenförder Seite grüßten sie vom Regenbogen aus, ehe auf Beverunger Seite jedes Paar auf seinen eigenen Wagen stieg und fleißig Kamelle verteilte.

Nieheim

Luftschlangen um den Hals, rote Pappnase auf, buntes Kostüm an und den Nebenmann im Arm: In Nieheim haben tausende Narren am Rosenmontag Straßenkarneval gefeiert und sich Wind, Kälte und Nieselregen einfach weggeschunkelt. Die Jecken feierten sich warm. Mittendrin im Umzug die berühmte große schwarze Katze: Dreimal fuhr das Wappentier der Karnevalisten am Rathaus vorbei. Bürgermeister Rainer

Rosenmontag in Nieheim: mit schwarzer Katze durch die Stadt Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Vidal durfte im letzten Amtsjahr neben den Erzkarnevalisten Prinz Dirk Guse und Prinzessin Marion Krücke vom Prinzenwagen winken und Kamelle ins Volk werfen. Klima-Greta war auf einem Wagen mit ihren Zöpfen gleich ein dutzend Mal zu sehen. „Karneval in Nieheim ist immer etwas Besonderes”, so Stadtheimatpfleger Ulrich Pieper, der im Sackkostüm („modisch der letzte Schrei) für sein Sackmuseum Reklame machte.