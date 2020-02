Mehr als die Hälfte ist unter 21 Jahre alt, 16 Jugendliche sind in Ausbildung. Die Bergheimer plagen dennoch Sorgen. Derzeit gibt es zwar noch Unterstützung durch die Familie Escher aus Hessisch Oldendorf, die seit vielen Jahren die musikalische Leitung ausübt. „Wir sind auf der Suche nach einem neuen musikalischen Leiter,“ heißt es vom Vorstand.

Die Vorstandswahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Tobias Pott, stellvertretender Vorsitzender Martin Nolte, der auch für über 25-jährige Vorstandsarbeit geehrt wurde, Schriftführer Lars Wiedemeier, Kassierer Carsten Weber, Protokollführer Florian Wiedemeier, Pressesprecher Mathias Engelmann, Jugendkoordinator Torsten Weber, Beisitzer Dennis Böddeker, Fabian Engelmann und Julian Nolte.

Als wichtige Termine im Jahr 2020 wurden das Konzert mit der Stadtkapelle Bad Driburg am 16. Mai, ein Sommerzeltlager für Jugendliche am Edersee im August und das Kreiswertungsspiel am 7. November in der Ackerscheune der Abtei Marienmünster bekannt gegeben. Ausrichter ist der Spielmannszug Kollerbeck.