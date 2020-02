Steinheim (WB/nf). Bereits im ersten Monat des Jahres verzeichnete der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Steinheim 20 Einsätze. Im zurückliegenden Jahr waren es für alle Wehren in der Emmerstadt 131 Einsätze. Der Löschzug Steinheim war daran mit 110 Einsätzen beteiligt – von der Beseitigung von Ölspuren bis zur Bergung bei Verkehrsunfällen. „Es wird im laufenden Jahr nicht ruhiger“, glaubt Löschzugführer Tobias Jürgens bei der Generalversammlung im Feuerwehrgerätehaus.

Einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben und Einsätze des Löschzuges lieferte der Bericht von Jannis Jasperneite, der anschaulich mit einer Power-Point Präsentation vorgestellt wurde. Auch der Bericht der Jugendfeuerwehr machte deutlich, dass die derzeit 20 Jugendlichen bei den Übungsabenden das Rüstzeug für die spätere Arbeit lernen.

Stadtbrandinspektor Jörg Finke übergab zahlreiche Teilnahmebescheinigungen und Urkunden für Seminare, Lehrgänge und Fortbildungen auf Kreis- bis Landesebene. Eine Urkunde bekam der Löschzug für die Teilnahme am Leistungsnachweis. Mit Gold auf rotem Grund für die 15. Teilnahme an diesem Wettbewerb wurde Mike Kirsch geehrt. Das Deutsche Feuerwehr Fitness-Abzeichen wurde an Jan Krawinkel verliehen.

Neue Mitglieder in Jugendfeuerwehr

In die Jugendfeuerwehr aufgenommen wurden Anton Smkov und Jan Krawinkel. Als Feuerwehrmänner in die aktive Wehr wurden Ken Kübel, Rene Röhn-icke, Thorsten Böhmke und Henning Grotegut sowie die Oberfeuerwehrmänner Daniel Ridder und Christoph Nölker aufgenommen. Auch mehrere Beförderungen nahm Finke vor: Moritz Helmchen zum Feuerwehrmann, Volker Ollech zum Oberfeuerwehrmann, Daniel Kleine zum Hauptfeuerwehrmann, Gero Brunnert und Timo Niehörster zu Unterbrandmeistern, Alexander Günther und Stephan Pollmann zu Oberbrandmeistern.

Für langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden mit der Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in NRW in Silber für 40 Jahre Klaus Lohre und Manuel Tavares; mit der Sonderauszeichnung in Gold für 50 Jahre Heinz Jasperneite und mit Gold für 60 Jahre der Unterbrandmeister Josef Kröger.