Von Heinz Wilfert

Steinheim (WB). Ernst Meißner hat die Tennishalle in Steinheim von einer Eigentümergemeinschaft übernommen. Die etwa 40 Jahre alte Anlage ist in die Jahre gekommen und mit zahlreichen Mängeln behaftet. „Wir haben ein ordentliches Sanierungskonzept und werden die Halle grundlegend auf einen modernen Stand bringen,“ so der neue Eigentümer.