Von Ralf Brakemeier

Steinheim (WB). „Wir müssen die Messe absagen.“ Mit dieser klaren Aussage bestätigte Steinheims Bürgermeister am Mittwoch, 11. März, alle Befürchtungen. Nach der Bürgermeisterkonferenz am Dienstag kam am selben Tag noch die eindeutige Weisung der Landesregierung NRW. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern müssen aufgrund der Ansteckungsgefahr mit Covid-19 abgesagt werden.

Dass das nicht das grundsätzliche „Aus“ ist für die Steinheimer Messe , die Ausbildungsmesse und Gewerbeschau im Herzen der Stadt, wurde ebenfalls gestern klar. Die Messe wird auf das Frühjahr 2021 verschoben. Im gleichen Jahr wird dann im Herbst auch der traditionelle Reineccius-Markt stattfinden.

Laut Dr. Ronald Woltering, Leiter des Gesundheitsamtes des Kreises Höxter, sei schon seit letzter Woche (diese Zeitung berichtete) nicht mehr die Frage, ob, sondern wann das Coronavirus auch den Kreis Höxter erreiche. Um die Ausbreitung des Virus zu behindern und verlangsamen, müsse in naher Zukunft auf Großveranstaltungen verzichtet werden. Bei Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern muss laut Schreiben der Landesregierung überprüft werden, ob ausreichende Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Virus getroffen werden könnten. „Ich bin froh über die klare Aussage“, stellte Bürgermeister Torke fest. In der Stadt Steinheim wird zur Zeit ein Krisenstab-Team zusammengestellt, um auf weitere Ereignisse im Zusammenhang mit dem Coronavirus vorbereitet zu sein. Weitere Entscheidungen, etwa über Quarantänefälle und Schließungen öffentlicher Einrichtungen würden vom Gesundheitsamt des Kreises Höxter gefällt, stellte Torke klar.

Klassenfahrten betroffen

Für Festveranstalter Elmar Meilenbrock kommen die Weisungen aus Düsseldorf zu spät und gehen auch nicht weit genug. „Wir haben alle unsere Veranstaltungen in den Kreisen Höxter, Lippe und in Hofgeismar bis Ende April abgesagt“, sagte Meilenbrock. Außerdem seien aus Nachbarkreisen bereits Anfragen eingegangen, Zeltstädte für Infizierte und Verdachtsfälle bereit zu halten.

Die Weisung des Ministeriums über die Absage von Großveranstaltungen sei nicht begrenzt. Da gegen das Coronavirus bisher kein Impfstoff und auch kaum Medikamente zur Behandlung der Folgeerkrankungen existierten, seien vor allem ältere und angeschlagene Bürger gefährdet.

„Die müssen wir natürlich schützen“, so Carsten Torke. Auch Klassenfahrten über mehr als einen Tag und größere Schulveranstaltungen könnten zur Zeit nicht durchgeführt werden.

„In anderen Ländern sind die Einschränkungen noch größer“, berichtet der Bürgermeister. So würden sowohl das geplante internationale Musikschultreffen parallel zur Steinheimer Messe, als auch das Treffen in Steinheims ungarischer Partnerstadt Szigetszentmiklós Anfang Mai nicht stattfinden.

Einkaufs-Sonntag entfällt

Inwieweit städtische Veranstaltungen wie die Baumpflanzaktion und das „Bierfest“ betroffen sind, stand gestern noch nicht fest.

Bisher, so die Auskunft von Dr. Woltering, bleibe das Vermeiden von Menschenansammlung die einzige wirksame Schutzmaßnahme. Laut Auskunft der Gewerkschaft „Verdi“ wird es auch keinen verkaufsoffenen Sonntag am Wochenende der gecancelten Steinheimer Messe geben. Die Öffnung der Geschäfte sei immer zwingend an eine Veranstaltung gekoppelt. Das Steinheimer Krisenstab-Team wartet nun darauf, ob zum Beispiel aus einem Kindergarten oder in einer Familie Verdachtsfälle gemeldet werden. „Jeder Bürger muss sich vorbereiten“, sagt Carsten Torke.