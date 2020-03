Besuche von städtischen Mitarbeitern anlässlich von Geburtstags- und Ehejubiläen würden ab sofort eingestellt. Die Glückwünsche würden bis auf Weiteres ausschließlich mit der Post zugestellt.

Alle Rats- und Ausschuss-Sitzungen entfallen. „Dies entspricht auch den Empfehlungen des Städte- und Gemeindebundes“, so Bürgermeister Carsten Torke. Für unaufschiebbare Angelegenheiten greift ein schriftliches Umlaufbeschlussverfahren.

Rathaus, Schulen, Kindergärten, das Friedrich-Wilhelm-Weber-Forum mit den Bereichen Musikschule, Volkshochschule, Bücherei, Jugendtreff und Flüchtlingshilfe sind ab sofort (Stand 16. März) geschlossen.

Bürger, die ein dringendes Anliegen an den Bürgermeister haben, machen dies bitte telefonisch in der dafür reservierten Zeit am 2. April von 14 – 16 Uhr unter der Durchwahl 05233/21-102.

Generell gilt, dass Anliegen an die Verwaltung möglichst telefonisch zu klären sind. Für Bürgeranliegen, die das Aufsuchen eines Servicebereiches im Rathaus erforderlich machen sollten, seien Besuche ausschließlich nach telefonischer Vereinbarung möglich:

Anliegen vorher telefonisch klären

Bürgermeister Carsten Torke unter 05233/21100; der Fachbereich Zentrale Dienste (05233/21106), Fachbereich Finanzen (05233/21134), Fachbereich Bürgerservice/Bürgerbüro (05233/21156), Ordnung/Schule (05233/21155), Soziales/Rente (05233/21163), Fachbereich Planen + Bauen (05233/21170) und Wirtschaftsförderung/Liegenschaften (05233/21143).

Ab sofort sind aktuelle Informationen über die Homepage der Stadt Steinheim (www.steinheim.de) veröffentlicht. In dringenden Fragen sei ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung unter der Nummer 0151/4428 2942 rund um die Uhr erreichbar.

Der Kreis Höxter hat einen Krisenstab eingerichtet – und gibt Handlungstipps .