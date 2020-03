„Um möglichen Infektionsketten zu vermeiden, müssen auch wir als Kirche vor Ort unserer Verantwortung gerecht werden. In Solidarität mit den Alten und Kranken gilt es krankheitsanfällige Menschen zu schützen und Leben zu retten.“

Deshalb finden in den Kirchen und Kapellen des Pastoralen Raumes ab sofort voraussichtlich bis zum 19. April (einschließlich) – dem Maßnahmenpaket und den Ministererlassen der Landesregierung Nordrhein-Westfalen folgend – keine Gottesdienste mehr statt.

Im Einzelnen gelten in Folge der Verfügungen der Landesregierung und des Erzbistums folgende Maßnahmen im Pastoralen Raum: 1. Alle öffentlichen Gottesdienste (wie beispielsweise Eucharistiefeiern, Wort-Gottes-Feiern, Andachten) sowie alle Tauftermine fallen bis auf weiteres aus. Die Messintentionen werden nach Vereinbarung verlegt. Die Kirchen bleiben zu den üblichen Zeiten geöffnet. Die Gläubigen seien zum persönlichen Gebet eingeladen.

Heckeroth: „Alle sind herzlich eingeladen, Gottesdienste mitzufeiern, die in Radio, TV und Internet übertragen werden.“

2. Alle Gottesdienste (Eucharistiefeiern, Andachten) und Krankenkommunionen sind in den Einrichtungen der Altenhilfe und im Krankenhaus ausgesetzt.

Das betrifft das St. Rochus-Seniorenhaus in Steinheim, das Helene-Schweitzer-Haus in Steinheim, das Albert-Schweitzer-Haus in Vörden, das St. Nikolaus-Hospital in Nieheim und das St. Rochus-Krankenhaus in Steinheim.

Die ehrenamtliche Unterstützung der Krankenkommunion im St. Rochus-Krankenhaus werde bis auf weiteres ausgesetzt. „Die seelsorgliche Betreuung wird durch den Krankenhauspfarrer und von den Priestern des Pastoralteams in Absprache mit den Leitungen der Einrichtungen unter Berücksichtigung der hygienischen Schutzmaßnahmen und behördlichen Auflagen sichergestellt.“

Und zum Thema „Krankensalbungen und Krankenkommunion“ teilt Heckeroth mit: „Das Pastoralteam steht auch in dieser Krisensituation an der Seite der Kranken und Sterbenden. Bei einer dringlichen Notwendigkeit (um Beispiel einer lebensbedrohlichen Situation) bringen sie – unter Beachtung der besonderen Hygienemaßnahmen – auch weiterhin die Kommunion und spenden die Krankensalbung.

Beerdigungen bleiben

Im Allgemeinen würden die Hauskommunion und Geburtstagsbesuche aber eingestellt. Und es gibt Ausnahmen: „Die Beerdigungen finden weiterhin statt, aber ohne ein Requiem (Seelenamt). Ein solches kann zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.“

Die Trauerfeiern finden, je nach örtlicher Gegebenheit in beziehungsweise an den Friedhofskapellen statt. Dabei ist der Kreis der Teilnehmenden auf den engsten Familienkreis zu begrenzen.

Die Firmfeiern und Erstkommunionfeiern finden nicht statt. Alle Termine im Rahmen der Vorbereitung auf Firmung und Erstkommunion sind abgesagt worden.

Pfarrheime geschlossen

Alle Veranstaltungen in den Pfarrheimen, auch im Falle einer privaten Anmietung, sind untersagt. „Damit sind die Pfarrheime mit sofortiger Wirkung für alle Veranstaltungen und Nutzungen geschlossen.“

Die Pfarrbüros seien zu den üblichen Zeiten geöffnet, allerdings ohne Publikumsverkehr. Heckeroth: „Bitte nutzen Sie Telefon und E-Mail für den Kontakt. Die Maßnahmen gelten alle mit sofortiger Wirkung!“

Wie ein Sprecher dem WESTFALEN-BLATT bestätigte, gelten diese Regelungen für alle Pastoralen Räume im Kreis Höxter. Es sei eine Entscheidung des Erzbistums. Übrigens: Um auf tagesaktuelle Entwicklungen zu reagieren, haben die Bereichsverantwortlichen in Paderborn einen Krisenstab gebildet, der sich täglich trifft. Er bespricht die Auswirkungen auf die Arbeit und das Leben im Erzbistum, empfiehlt Maßnahmen und trifft bistumsweite Entscheidungen.