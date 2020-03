Dieser verunglückte VW Golf an der Landstraße 827 in Steinheim ist einem Verkehrsteilnehmer aufgefallen, der direkt die Polizei rief.

Steinheim (WB/hai). Ein VW Golf, der verlassen auf einem Acker auf dem Dach lag, war am Mittwoch (18. März) gegen 15.45 Uhr einem vorbeikommenden Autofahrer an der L 827 zwischen Steinheim und Lothe aufgefallen. Er informierte daraufhin die Polizei.

Von einem Fahrer oder weiteren Personen war in dem schwer beschädigten Golf nichts zu sehen, teilte am Donnerstag ein Polizeisprecher mit.

Anhand der Spuren gehen die Beamten davon aus, dass der Unfallfahrer auf der Strecke zwischen Lothe und Steinheim im Bereich einer Doppelkurve wohl die Gewalt über sein Auto verloren hat, von der Fahrbahn abkam, sich mehrfach überschlug und schließlich auf dem Feld liegen bleib.

An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, außerdem wurden Leitpfosten und Verkehrsschilder beschädigt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen am Unfallwagen nicht auf dieses Fahrzeug zugelassen waren. Kurz darauf fiel den Beamten im Rahmen der anschließenden Fahndung in der Nähe ein 35-Jähriger auf, der unverletzt war – aber im Verdacht steht, das Fahrzeug gesteuert und den Unfall verursacht zu haben. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls dauern noch an.