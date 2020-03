Der 29-jährige Marvin Wast ist Inhaber des Edeka-Marktes im Center. Er und die Kollegen der beiden Rewe-Märkte in Steinheim geben ab sofort die Waren, die sonst der „Steinheimer Tisch“ bei ihnen abgeholt hat, direkt an Bedürftige weiter. Foto: Harald Iding

Von Harald Iding

Steinheim (WB). In der Emmerstadt wird der „Tisch“ für Bedürftige größer! Man gewinnt den Eindruck, dass die Solidarität für die Ärmsten der Gesellschaft mit jedem Tag der Corona-Krise steigt.

Weil es dem ehrenamtlichen Team vom „Steinheimer Tisch“ nicht mehr möglich ist, wegen der strengen Auflagen – aktuell auch durch das Kontaktverbot – die Lebensmittelausgabe im Evangelischen Gemeindezentrum anzubieten, erhalten die etwa 100 Haushalte mit mehr als 300 Menschen (darunter sind viele Familien, Alleinerziehende und ältere Bürger) jetzt spontane Unterstützung von Seiten der Kaufleute.

Udo Valentin und Annelies Niehörster betonten im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT, dass man eine tolle Übergangslösung mit Edeka (Center) und den Rewe-Märkten in Steinheim (Remmert-Bobe und Kanne) gefunden habe. Diese drei Betriebe geben aktuell gegen Vorlage des „Steinheimer Tisch-Ausweises“ die Lebensmittel heraus, die sonst das Team mit den etwa 15 Ehrenamtlichen für die Weitergabe im Gemeindezentrum abgeholt hat. Udo Valentin: „Man braucht als Bedürftiger nur an der Kasse zu fragen – und gegen Vorlage des speziellen Ausweises von uns erhält man die Lebensmittel, die der Markt vor Ort selbst zusammenstellt.“ Einen Anspruch auf die Herausgabe von diesen Lebensmitteln habe man jedoch nicht, betont das Team.

„Es ist eine freiwillige Maßnahme der drei Supermärkte, für die wir sehr dankbar sind“, sagte Annelies Niehörster. Dem Tisch-Team seien aktuell einfach die Hände gebunden, um wie üblich den Menschen direkt zu helfen. Das Motto der Helfer lautet seit Jahren: „Wir möchten mit unserer Arbeit einen Beitrag zu einem ­Leben ohne Hunger leisten!“

Deshalb sammelte die Gruppe, die zur Evangelischen Kirchengemeinde Steinheim gehört, bislang immer „überschüssige“, aber qualitativ einwandfreie Lebensmittel, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr benötigt werden, für ihre Kunden ein. Es seien allesamt Bedürftige (sozial und wirtschaftlich benachteiligte Bürger). Man ermögliche eine direkte Hilfe, um schwierige Zeiten zu überbrücken. Diese Hilfe ist jäh unterbrochen worden durch die Corona-Gefahr.

Die Idee, einfach aus den geöffneten Märkten eine Anlaufstelle für die registrierten Bedürftigen zu machen, kam aus dem Edeka-Team im „Center“. Seit fünf Wochen ist dort der 29-jährige Marvin Wast neuer Inhaber und Chef von 33 Mitarbeitern. Das WESTFALEN-BLATT sprach gestern mit dem Kaufmann über die Aktion, die in dieser Woche in den drei Märkten angelaufen ist. Wast: „Wir haben vorgeschlagen, die entsprechende Ware direkt an die Bedürftigen, nach Vorlage des Ausweises, abzugeben.“

Aktion: „Tisch für den Tisch“

Die beiden Kollegen der Rewe-Märkte hätten sich gleich mit bereit erklärt, auf diese unkonventionelle Weise Unterstützung zu leisten, lobt Annelies Niehörster das vorbildliche Engagement.

Wast sagte gestern dieser Zeitung: „Wir haben uns als Edeka-Team zudem überlegt, vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen. Wir wollen unter dem Motto ‚Tisch für den Tisch‘ allen Kunden unseres Marktes die Möglichkeit geben, Lebensmittel und andere wichtige Produkte zusätzlich zu kaufen – um sie im Markt für die Bedürftigen als Spende zur Verfügung zu stellen.“ Niehörster lobt: „Das ist eine phantastische Idee!“