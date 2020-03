Bernd Brosterhus (Zweiter von rechts) gibt aus Altersgründen seinen Betrieb an Oliver und Hanna (links) Loges weiter. Ansprechpartnerin vor Ort bleibt Yvonne Lenschen. Foto: Ralf Brakemeier

Steinheim (WB/RB). Regional erzeugte Produkte, zum größten Teil aus eigener Fertigung – das bleibt, der Name ändert sich. Am Donnerstag, 2. April, eröffnet Bauer Loges die ehemalige Fleischerei Brosterhus, Schiederstraße 29, in Steinheim neu.