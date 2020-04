Von Harald Iding

Steinheim (WB). In der Frühlingszeit herrscht normalerweise „Hochkonjunktur“ in den Fitness-Studios. Man hält sich an den verschiedenen Sportgeräten fit und arbeitet an der „Sommer-Figur“ für den nächsten Strandurlaub. Es geht um Kraft und Ausdauer, um Prävention und Stärkung – aber auch um soziale Kontakt, die sich beispielsweise bei einem Erfrischungsgetränk nach einem gelungenen „Workout“ ergeben.

Das Coronavirus macht allen Bürgern im Kreis Höxter, die am liebsten in Studios und nicht unter freiem Himmel trainieren, einen Strich durch die Rechnung. Genau ein Monat ist vergangen, als die Betriebe ihre Türen schließen mussten. Das WESTFALEN-BLATT hat stellvertretend für die Studios in der Region mit einem der Unternehmen über die angespannte Situation und Reaktion der Kunden gesprochen. Geschäftsführer Elmar Wiesemann vom „Ego Fitness- und Gesundheitsstudio“ in Steinheim: „Seit Mitte März stehen die Geräte durch die Anordnung still. Wir haben uns aber sofort im Team zusammengesetzt und nach Lösungen gesucht!“

Auch die Festangestellten Justin Regier (19), Maximilian Schulz (21) und Lara Maas (20) – Studenten der Fern-Hochschule „IST Düsseldorf“ – haben sich umgestellt und stehen ihrem Chef bei den Arbeiten engagiert zur Seite. Alle steuern über den „Dualen Bachelor Fitnesswissenschaft und Fitnessökonomie“ eine Karriere in der aufstrebenden Branche an. Das neue Semester hat schon begonnen. „Wir können hier arbeiten und bekommen unsere Vorlesungen online vermittelt. Da hat sich kaum etwas zu der Zeit vor Corona verändert – allerdings ist der Alltag im Studio anders“, betont Maximilian Schulz, der sich im sechsten Semester befindet.

Einsatz am Akkuschrauber

Statt Kurstraining und Service ist sein Einsatz in diesen Tagen am Akkuschrauber und an der Farbrolle gefragt. „Ich finde es gut, dass wir hier weiter täglich vier Stunden beschäftigt sind. Das macht den Kopf frei und wir müssen nicht daheim ausharren“, verrät der sportbegeisterte Schulz.

Auch Kollegin Lara Maas, die ebenfalls aus Blomberg kommt, hat sich mit den Corona-Auflagen arrangiert. „Zu Hause kümmert man sich doch in der freien Zeit auch um die Dinge, die sonst liegen bleiben.“ Ein wenig neidisch sei ihr Freundeskreis schon auf sie. „Als Studio-Mitarbeiter dürfen wir isoliert weiter trainieren – alles aber im vorgegebenen Abstand“, sagt Lara Maas. Sie findet, dass es in naher Zukunft durchaus möglich wäre, bei entsprechenden Schutzmaßnahmen den Betrieb des Studios wieder langsam „anfahren zu lassen“. Vielen Bekannten in ihrer Altersstufe würde die „Decke auf den Kopf fallen“. Aber auch die Jugend wolle sich natürlich an die Vorgaben halten und die Kontaktsperre durchziehen.

Rücksprache mit den Kunden

Elmar Wiesemann (56) zeigt sich optimistisch: „Wir renovieren aktuell den Umkleidebereich und weitere Räume in unserem 1200 Quadratmeter großen Studio. Und wir investieren in diesem Monat trotz allem in neue, hochmoderne Sportgeräte. Wir wollen doch auch in Zukunft attraktive Angebote für unsere Kunden vorhalten!“ Das Team nutze die Zeit einfach für eine umfangreiche Renovierung. „Wir sind damit für die nächsten zwei Jahre gleich auf dem neuesten Stand“, freut sich Wiesemann. Die Geschäftsleitung setzt in der schwierigen Situation bei den Abrechnungen auf individuelle Lösungen – stets in enger Absprache mit den Kunden.

Das „Ego“ bietet gleich mehrere Möglichkeiten: „1. Man unterstützt uns mit seinem Wochenbeitrag quasi als Spende – und erhält ein Überraschungspaket. 2. Man bekommt einen Gutschein für die ausgefallenen Serviceleistungen. 3. Die Abbuchung pausiert.“ Die positive Reaktion der Kunden stimme ihn zuversichtlich. „Sehr viele halten an uns fest. So wie wir auch weiterhin unseren Stammkunden ein treuer Partner bleiben wollen“, so Wiesemann.