Steinheim (WB/hai). Das ist eine bittere Pille für alle Freunde des Brauchtums, das auch in der Emmerstadt eine besondere Bedeutung hat: Der Vorstand des Bürgerschützenvereins Steinheim teilt mit, dass das beliebte Schützenfest in 2020 ausfallen muss.

In dem offenen Brief heißt es: „Liebe Schützenbrüder, liebe Freunde des Bürgerschützenvereins, liebe Steinheimer – die momentane gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation aufgrund des Coronavirus verlangt uns allen und jedem Einzelnen eine Menge ab. Gerade die gemeinsamen Veranstaltungen in Vereinen, die geselligen Stunden und unter Freunden fehlen uns allen sehr. Und wie es aussieht, müssen wir uns auch noch eine ganze Zeit mit der Situation arrangieren. Auch wir werden leider in diesem Jahr alle weiteren Veranstaltungen des Bürgerschützenvereins Steinheim bis einschließlich zum 31. August absagen.“

Von dieser Regelung betroffen sind auch die Familienfeste mit Pokalschießen der drei Kompanien, das Königsschießen und das prächtige Schützenfest, das die Schützen seit 20 Jahren eigentlich wieder in der neuen Stadthalle feiern wollten. Kommandeur Andreas Rohde betont im Namen des Vorstandes: „Vielleicht sollte man aber nicht nur auf die negativen Auswirkungen schauen. Es gibt auch Begleiterscheinungen der Krise, über die man noch lange sprechen wird. So freue ich mich ganz besonders, dass unser amtierendes Königspaar Matthias Hannibal und Kirsten Bolte, das Kronprinzenpaar André Bröker und Angelika Söltl sowie alle Hofstaatpaare zugesagt haben, ein weiteres Jahr im Amt zu bleiben und den BSV zu repräsentieren.“

Das sei nicht selbstverständlich und daher richtet Rohde schon jetzt ein „ganz großes Dankeschön an unsere Majestäten und die Hofstaatpaare“. Sie würden zudem als erste Majestäten in die Geschichte des BSV eingehen, die zwei Jahre regieren durften.

Da der Bürgerschützenverein Steinheim in diesem Jahr auch Ausrichter des Stadtkönigsballs ist, hofft der Verein der Kernstadt sehr darauf, dass sie diesen am 26. September auch feiern dürfen und dass sich die Situation bis dahin entspannt hat und die Schützen wieder schöne Stunden in der Gemeinschaft verbringen dürfen.

Hilfsangebot des Vereins

Viele Schützenvereine blicken auf eine lange Geschichte, teilweise mehrere hundert Jahre zurück. Und es gab in der Vergangenheit schon viele schwere Zeiten und Jahre, in denen Feste ausfallen mussten und viele nicht wussten wie es weitergehen sollte. Rohde: „Aber liebe Freunde, wer – wenn nicht wir – kann auch diese momentane Situation meistern. Mit unserer Vergangenheit und der großen Gemeinschaft innerhalb der Vereine werden wir auch Corona überstehen und hoffentlich bald wieder zusammen das Leben, die Freundschaft und die Geselligkeit genießen können. Wir freuen uns schon jetzt auf die Zeit nach Corona.“

Der Bürgerschützenverein Steinheim wünsche allen Mitgliedern und Bürgern vor allem Gesundheit. „Und wenn jemand Hilfe braucht, sollte er nicht zögern, uns direkt anzusprechen“, stellt der Kommandeur fest. Adjutant Paul Breker stehe telefonisch unter 05233/5719 bereit, um die Anliegen entgegen zu nehmen. Der BSV verstehe sich als große Gemeinschaft und Kulturgut. „Wir möchten Gutes tun und helfen, wo es uns möglich ist!“