Steinheim (WB/vah). Nach einer Messerattacke am Samstag auf dem Gelände einer Spedition an der Steinheimer Industriestraße schwebt ein 44-jähriger ukrainischer Lastwagenfahrer in Lebensgefahr. Verdächtig ist ein 54-jähriger Berufskollege, der ebenfalls aus der Ukraine stammt und mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt. Die Polizei sucht aber dringend einen Zeugen.