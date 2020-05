Regionale und nationale Anbieter des beliebten Gerstensaftes haben sich im vergangenen Jahr zum ersten Steinheimer Bierfest in der Innenstadt getroffen. Nun wird die zweite Auflage der beliebten Veranstaltung für 2022 geplant. Foto: Ralf Brakemeier

Auch weil die Organisation in den Händen der Jungen Kultur Steinheim lag, sollte das Fest eigentlich nur alle zwei Jahre stattfinden. Nun war für dieses Wochenende (15. bis 17. Mai) eigentlich die zweite Auflage geplant. Ein Höhepunkt für Bierfans sollte es werden – aber nicht nur für die: Musik, Kulinarik, Pflanzenbörse, Stadtfrühstück und Kinderprogramm waren Teile des Konzeptes.

Pandemie-Opfer

Das Bierfest fiel, wie viele andere Veranstaltungen, der Corona-Pandemie zum Opfer. Nun teilt die Junge Kultur mit: Es gibt einen neuen Termin, das zweite Steinheimer Bierfest steigt vom 13. bis 15. Mai 2022.

„Die Junge Kultur Steinheim plant um. Neben dem Bierfest mussten ja auch die Mallorca Party und das Folk For Friends Festival abgesagt werden“, sagt Marita Kaufmann, Vorsitzende der Jungen Kultur.

Trotzdem arbeiten die ehrenamtlichen Kulturfreunde daran, auch weiterhin Kultur in die Emmerstadt zu zaubern. Die Mallorca-Party wird unter neuem Motto voraussichtlich am 12. Dezember stattfinden und das Folk For Friends Festival mit Highland-Games wurde auf den 28. August 2021 gesetzt.

Kultur für die Emmerstadt

Marita Kaufmann: „Viele der bereits gemeldeten Clans haben sich schon ihren Platz auf dem Battlefield für 2021 gesichert.“ Für das laufende Jahr stehen noch das Kindertheater am 8. November und die Comedy-Show mit Ingrid Kühne am 22. November an. „Weitere Veranstaltungen für 2021 folgen“, verspricht Kaufmann.