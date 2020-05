Von Ralf Brakemeier

Steinheim(WB). Seit fast zwei Monaten haben sie sich nicht gesehen: Kinder die Eltern, Enkel die Großeltern, Eheleute ihre Partner oder einfach langjährige Freunde. „Es sind viele Tränen geflossen, auf beiden Seiten der Plexiglaswand“, beschreibt Bernadette Linhoff die ersten Besuche im Seniorenhaus St. Rochus in Steinheim seit März. Und vom Alltag, wie er auch in anderen Häusern im Kreis Höxter vor der Corona-Krise gelebt wurde, sei man noch ganz weit entfernt.

Telefonisch müssen die Angehörigen Termine in den Senioreneinrichtungen vereinbaren. Im Steinheimer St. Rochus, eine Einrichtung der KHWE, wurde die Cafeteria zum Besucherzentrum umgebaut. „Unser Tischler hat eigens Trennwände angefertigt. Dadurch konnten wir vier Besucherplätze einrichten, an denen sich maximal vier Bewohner mit jeweils zwei Besuchern treffen können“, schildert Linhoff. Bevor es zu den Treffen auf Distanz kommt – direkter Körperkontakt ist weiter nicht möglich, eine Scheibe verhindert den Virusaustausch zwischen Gast und Bewohner – werden die angemeldeten Besucher „gescreent“, also befragt und untersucht. Bernadette Linhoff: „Wir erkundigen uns, ob die Gäste kürzlich einen Auslandsaufenthalt hatten oder zum Beispiel im Kreis Heinsberg waren. Außerdem erkundigen wir uns nach ihrem aktuellen Gesundheitszustand und messen die Temperatur.“ Die darf nicht über 37,5 Grad liegen. Sämtliche Daten werden aus Gründen der Rückverfolgbarkeit, sollte es doch zu einer Ansteckung kommen, gespeichert. Anschließend werden die Besucher mit Mund-Nasen-Schutzmasken versorgt, müssen sich die Hände desinfizieren und dürfen 30 Minuten mit dem Angehörigen oder Freund an einem der vier Besucherplätze verbringen. Bei 80 Bewohnern sei nur so gewährleistet, dass jeder zu den vorgegebenen Zeiten, montags bis freitags von 10 bis 16.30 Uhr, auch regelmäßig Besuch empfangen könne.

Belastung der Mitarbeiter ist hoch

Das Konzept in Steinheim ist eine Mischung aus Verordnungen des Landes, Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) und Absprachen mit der Hygieneabteilung des Hauses. „Natürlich sind wir auf ehrliche Auskünfte der Besucher angewiesen, sind aber sicher, dass diese ihre Angehörigen nicht gefährden wollen“, so die Hausleiterin. Bei bettlägerigen Bewohnern oder solchen im Sterbeprozess werden, unter strengen Auflangen, auch Besuche auf den Zimmern erlaubt.

Seit Beginn der Krise halten sich die Bewohner des Seniorenhauses in ihren Wohngruppen auf, alle Aktivitäten werden auf diesen Bereich beschränkt. Bewohner und Mitarbeiter werden täglich auf ihren Gesundheitszustand untersucht (Fieber messen, Symptomkontrolle). Mit Erfolg: Zwar habe es einige wenige Verdachtsfälle gegeben, die Ergebnisse seien aber bis heute zum Glück negativ, sagt Bernadette Linhoff. Die Belastung der Mitarbeiter bleibe aber hoch, so Linhoff. Auch durch das neue Besuchsmodell fällt weitere Arbeit an, die Bewohner müssen begleitet, die Besucherplätze immer wieder desinfiziert werden. Alle, auch die körperlich schweren Arbeiten, wenn es etwa um die Körperpflege der Bewohner geht, müssen mit der Maske erledigt werden. „Da gibt es schon öfter Beschwerden mit den Augen oder Kopfschmerzen“, berichtet die Hausleiterin, die für 75 Mitarbeiter zuständig ist.

Neue Freundschaften entstanden

Doch nicht nur für die Pflegenden oder das Reinigungspersonal ist diese Zeit eine Ausnahmesituation, sondern natürlich auch für die Bewohner. Besonders die vielen an Demenz Erkrankten hätten Schwierigkeiten, mit dem neuen Alltag. „Insgesamt akzeptieren die Bewohner aber unsere Maßnahmen und tragen sie auch mit“, freut sich Bernadette Linhoff. „Bewohner, Mitarbeiter, Angehörige und auch viele Menschen aus der Stadt Steinheim – wir geben uns gegenseitig Kraft.“ So seien durch die Beschränkungen in den Wohnbereichen auch neue Freundschaften entstanden. Aktionen wie der Männerstammtisch mit Bier und Crackern oder der Klönabend mit Sekt und Pralinen werden nun eben in den Wohngruppen durchgeführt. Eine Kunstaktion mit Glücksbringern für die Bewohner und eine Sammlung von Bildern und Gedichten für die alten Menschen (über beides berichtete das WESTFALEN-BLATT) machten Mut und zeigten die Anteilnahme der Bevölkerung. Statt der regelmäßigen Besuche hat der MGV Liederkranz Steinheim dem St. Rochus CDs vergangener Auftritte zukommen lassen. Die Lieder sind nun immer wieder in den Gängen zu hören.

Symbolische Kusshände

Besondere Erlebnisse sind auch die Videoanrufe, die manche Bewohner nun führen können. Die Telekom hatte der Einrichtung Smartphones mit dieser Funktion zur Verfügung gestellt. Nun werden per WhatsApp Termine vereinbart – und dann können die Senioren auch die Angehörigen wiedersehen, die weiter entfernt wurden. „Für viele Bewohner ein echtes Aha-Erlebnis“, freut sich Bernadette Linhoff. Schön und schwer zugleich seien die ersten Besuchstage gewesen. Symbolische Kusshände und Umarmungen mussten den echten Kontakt ersetzen. „Das war schwer für die Angehörigen, aber die Begegnungen gehen unter die Haut, sind sehr emotional. Das tat allen gut“, ist sich Linhoff sicher.

Zunächst bis zum 25. Mai bleiben die jetzigen Beschränkungen in Kraft. Ob es danach weiter gehen kann mit den Lockerungen oder ob Maßnahmen sogar wieder zurück genommen werden müssen, hängt letztendlich von der Entwicklung der Corona-Zahlen ab. Deshalb appelliert Bernadette Linhoff an alle Menschen im Kreis Höxter: „Bitte halten Sie sich an die Hygieneregeln, denn ein Rückschritt wäre nicht nur für uns im St.-Rochus-Seniorenhaus ganz schlimm.“