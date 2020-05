Von Ralf Brakemeier

Steinheim (WB). Donnerstag steht Englisch auf dem Stundenplan, in der kommenden Woche wird Mathe geschrieben. Auch in Corona-Zeiten geht der Schulbetrieb, wie hier in der Realschule Steinheim, irgendwie weiter. „Unsere Abschlussschüler sind ja schon seit dem 23. April wieder in der Schule, deshalb war die Nervosität der Schüler nicht größer als normal bei den Prüfungen“, berichtet Rektorin Verena Speer-Ramlow von der ersten Prüfung (Deutsch) am Dienstag.

Viele Kinder und Jugendliche haben ihre Schule seit Wochen nicht von innen gesehen. Ausnahme sind diejenigen, die für eine Abschlussprüfung büffeln mussten. „Ich glaube unsere Schüler sind gut vorbereitet für ihre Prüfungen, am ersten Tag hat alles sehr gut geklappt, weder Schüler noch Lehrer haben sich beschwert“, sagt Verena Speer-Ramlow.

„Ihre“ Steinheimer Realschule stand, wie alle Schulen im Kreis Höxter, vor der Herausforderung, einen eingeschränkten Unterricht unter den strengen Hygieneschutzmaßnahmen zu organisieren. So wurden Klassenzimmer im ersten Stock und im Erdgeschoss für den Unterricht ausgewählt, um das regelmäßige Reinigen und Desinfizieren zu erleichtern. Die Schülerarbeitsplätze, auch hier wurde die Zahl der Schüler pro Klassenraum natürlich stark reduziert, sind im vorgeschriebenen Abstand von mindestens 1,5 Metern aufgestellt. Turnhalle und Mensa bleiben auch bei der Realschule Steinheim zunächst geschlossen.

Turnhalle und Mensa zu

Verena Speer-Ramlow: „Um die Schülerströme besser lenken zu können, haben wir ein ‚Einbahnstraßenprinzip‘ eingeführt.“ So betreten die Schüler das Gebäude durch den Haupteingang, kommen von hier direkt zu ihren Klassenräumen und müssen nicht in den Fluren warten. Zu den Pausen oder am Schulschluss verlassen die Schüler das Gebäude dann durch die Ausgänge links der Aula oder in Richtung Mensa, so dass sich die Kinder und Jugendlichen möglichst wenig in den Gängen begegnen und es nicht zu Engpässen und damit Unterschreiten des empfohlenen Sicherheitsabstandes kommt. In den Klassenräumen haben die Schüler einen personalisierten Sitzplatz, so müssen Tische und Stühle zumindest zwischen den Unterrichtsstunden nicht desinfiziert werden. Pflicht ist das Tragen des Mundschutzes in der Realschule nicht, aber „das Tragen des Mundschutzes wird allen sich im Schulgebäude befindenden Personen empfohlen“, so Verena Speer-Ramlow.

Einbahnstraße durch die Schule

Um die Anzahl der Schüler zu begrenzen, anders sind die Hygienevorgaben auch in Steinheim nicht einzuhalten, wurde – wie in den anderen Schulen des Kreises auch – ein Plan erstellt, wann welche Klasse zum Unterricht kommen muss. Damit wurde erreicht, dass an einem Tag maximal die Schüler von sechs Klassen gleichzeitig im Gebäude sind.

Daraus folgt aber auch, dass die Realschüler der Emmerstadt ihre Schulzeit zu weiten Teilen im Homeschooling verbringen. Dafür hat sich die Realschule für das Computersystem „IServ“ entschieden. Dieser Schulserver ermöglicht es sowohl den Lehrern, Aufgaben an die Schüler zu verteilen, regelmäßig Arbeitsanweisungen zu geben oder Lösungsmöglichkeiten und korrigierten Schularbeiten einzustellen, als auch den Schülern, ihre fertigen Aufsätze, Übersetzungen, Rechnungen oder Projekte für den jeweiligen Lehrer hochzuladen. Hier können auch Termine verwaltet, der Vertretungsplan eingesehen oder gemeinsame Klassenchats verabredet und durchgeführt werden. Verena Speer-Ramlow denkt bereits an die nächsten Wochen und Monate: „Mit eigenen Endgeräten werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch das schulinterne W-Lan nutzen können.“ Videochats seien hingegen zur Zeit noch nicht vorgesehen, so die Schulleiterin.

Mit solchen Maßnahmen stellt sich auch die beliebte Realschule in Steinheim auf die kommenden Monate, wohl auch zum neuen Schuljahr nach den Sommerferien ein.