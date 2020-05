Von Heinz Wilfert

Deutlich mehr Zustifter

Geflossen sind diese Fördermittel an Vereine und Verbände für den Naturschutz, die Kultur und die Heimatpflege im Steinheimer Becken. Die Mittel setzen sich aus Zinserträgen des Stiftungskapitals und Fördermitteln aus dem ELER-Naturschutzförderprogramm sowie aus eingeworbenen Spenden zusammen. Eine weitere große Spende in Höhe von 2500 Euro hat die Stiftung erneut vom Bilster Berg Drive Resort erhalten. Die Zahl der Zustifter hat sich 2019 um drei auf inzwischen 65 Stifter erhöht. Die Stiftung selbst hat sich der Förderung von Maßnahmen im Landschafts- und Naturschutz, des Brauchtums, des kulturellen Bereiches und der Heimatpflege verschrieben.

Im Dezember 2019 konnten weitere 15.000 Euro für die Pflege von Kopfweiden zum Erhalt der Kulturlandschaft eingeworben werden. Hierzu hat die Stiftung EU-Fördermittel aus dem ELER-Förderprogramm zum Erhalt des ländlichen Erbes beantragt. Die Mittel können aber erst nach Durchführung der Arbeiten ausgezahlt werden. Von Dezember 2019 bis Februar 2020 konnten mit engagierter Hilfe der Waldjugend, des Hegerings Steinheim, des Heimatvereins Ottenhausen, der Jungschützen Ottenhausen und der Freiwilligen Feuerwehr Vinsebeck 345 Kopfweiden an Heubach und Emmer, in Ottenhausen, Oeynhausen, Vinsebeck und bei Wöbbel gepflegt und so erhalten werden. „Ein großes Projekt“, lobt Stephan Lücking vom Kuratorium. Auch die Aufräumungsarbeiten mit schwerem Gerät und mit viel Muskelkraft stellten eine große Herausforderung dar.

Stiftungsfonds gut entwickelt

Der von der Stiftung verwaltete Heinz Becker-Stiftungsfonds hat sich ebenfalls gut entwickelt und weist ein Stiftungskapital von 100.000 Euro auf. Hier ist die Anzahl der Zustifter auf 108 angestiegen. Im Jahr 2019 wurden daher für die Dörfer Bergheim, Hagedorn, Grevenhagen, Sandebeck und Rolfzen Projekt-Förderungen aus den Zinserträgen und Spenden in Höhe von 5.150 Euro zur Verfügung gestellt. Durch das mit der Vereinigten Volksbank vereinbarte Förder- und Zustiftungsmodell „1 + 1 = 3“ standen allen Dörfern der Stadt Steinheim 2019 je 500 Euro von der Vereinigten Volksbank zur Verfügung, mit denen konnten kleine Projekte und Maßnahmen gefördert werden.

An Förderungen 2019 erhielten je 500 Euro für die Kopfbaumpflege der Hegering Steinheim, die Waldjugend Steinheim, der Heimatverein Ottenhausen und die Freiwillige Feuerwehr Vinsebeck. Weitere Fördermittel flossen an den Heimatverein Oeynhausen (1000 Euro), den Spielmannszug Oeynhausen (300 Euro), den Heimatverein Vahlhausen (500 Euro), die Ortschaft Vinsebeck (500 Euro), die Ortschaft und den Heimatverein Eichholz (1150 Euro), die Ortschaft und den Heimatverein Ottenhausen (1400 Euro), für den Bürgerradweg bei Sandebeck (1500 Euro), den Musikverein Sandebeck (1000 Euro) sowie die Blaskapelle und die Ortschaft Himmighausen (750 Euro).

Dörfer im Blickpunkt

„Für die Vitalisierung der Steinheimer Dörfer konnten Spenden und Spendenzusagen in Höhe von 25.000 Euro bis Ende 2019 eingeworben wurden“, berichtet der Vorsitzende Heribert Gensicki. Die Stadt Steinheim wird weitere 25.000 Euro in diesen Fonds einzahlen. Mit dem Land NRW laufen über Bürgermeister Torke noch Gespräche. Für die Planung einer Dorferneuerungsmaßnahme in Ottenhausen wurden 1600 Euro und für den Einbau einer Beschallungsanlage im Dorfgemeinschaftshaus Sandebeck 2000 Euro aus Mitteln des Heimat- und Vitalisierungsfonds zur Verfügung gestellt.

Für 2020 kann die Stiftung Natur/Heimat und Kultur im Steinheimer Becken 21.000 Euro (inklusive Kopfweidenpflege) für die Region ausschütten. Für die Dörfer Bergheim, Grevenhagen, Hagedorn, Rolfzen und Sandebeck stehen aus den Dorfstiftungen weitere 3000 Euro an Spenden- und Zinserträgen für Projekte und Maßnahmen bereit. Profitieren werden hiervon die Jungschützen Ottenhausen für die Auflage einer Schützenchronik zum 300-jährigen Jubiläum im Jahr 2022, die Ortschaften Entrup, Oeynhausen, die Heimatvereine Ottenhausen, Eichholz und Vinsebeck sowie die Spielmannszüge Ottenhausen und Vinsebeck.

Franziska Müller im Kuratorium

Trotz der noch erfreulichen Lage durch Spendeneinwerbung bei den Dorfstiftungen und der Stiftung Natur/Heimat und Kultur macht es die andauernde Niedrigzinsphase den Stiftungen derzeit besonders schwer, Erträge zu erwirtschaften. „Die grassierende Corona-Pandemie wird die Situation noch verschärfen. Daher bemüht sich unsere Stiftung zurzeit, Privatpersonen, Firmen, Banken und sonstige Institutionen als Gönner für Spendenzusagen über mehrere Jahre zu gewinnen. Mit Dr. Freitag aus Paderborn, dem Bilster Berg Drive Ressort, der Firma Fuhr, der Firma Rüsenberg, den Landwirten Düwel, Rempe und Wiethaupt sowie dem Unternehmen Graf-Metternich-Quellen aus Vinsebeck ist dieses bereits gelungen“, so Schatzmeister Frederik Bräkling.

Für den erkrankten Klaus Gemke ist als Vertreterin des Heimatvereins Vinsebeck Franziska Müller in das Kuratorium entsandt worden. Heribert Gensicki sprach Gemke seinen besonderen Dank für seine geleistete ehrenamtliche Arbeit aus.