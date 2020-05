Von Ralf Brakemeier

Auch das kulinarische Angebot soll sich in Zukunft mehr an dem Geschmack der meisten Schüler orientieren und wird weniger komplette Menüs, dafür mehr kleine Gerichte und Snacks umfassen.

Schüler und Eltern beteiligt

Das Ergebnis des Umbaus – die Stadt Steinheim investierte 26.100 Euro – wurde wesentlich vom Lenkungskreis Mensa, in dem auch Eltern und Schülervertreter beteiligt sind, mitgestaltet. „Das Ergebnis habe ich so nicht erwartet“, ist Bürgermeister Carsten Torke von den Umbaumaßnahmen begeistert. Zur Zeit werde ein Caterer gesucht, der die Bewirtung in der neu gestalteten Mensa mit etwa 100 Sitzplätzen übernimmt. Die Ausschreibung sei bereits erfolgt, die Auswertung laufe gerade. Das Angebot soll nicht nur verstärkt auch Anwohner und andere Gäste anlocken, zusätzlich werden nach den Sommerferien zusätzlich bis zu 200 Essen an den Offenen Ganztag der Grundschule in Steinheim und Vinsebeck und die zwei städtischen Kindertagesstätten geliefert.

Öffnung nach den Ferien

Das setze auch einen Anreiz für einen neuen Mensa-Betreiber und sorge für eine bessere Auslastung, sagt Gerd Engelmann, Leiter des Fachbereichs Bürgerservice. „Wir haben uns im Lenkungskreis viele Gedanken gemacht. Das Ergebnis ist ein guter Fortschritt, die Mensa hat Atmosphäre und ist gemütlich“, sagt Engelmann. Geöffnet ist die Mensa nach den Sommerferien wieder zu den gewohnten Zeiten zwischen 7.30 und 14.15 Uhr. Mit der Umgestaltung und vor allem mit dem künftigen Angebot werde man sich stärker an der Nachfrage der Schüler orientieren, versprach Engelmann. Es gehe schließlich auch darum, die Kinder und Jugendlichen möglichst davon abzuhalten, sich zur Mittagszeit im Supermarkt und beim Schnellimbiss um die Ecke zu versorgen, ergänzte Marko Harazim, Direktor des Städtischen Gymnasiums Steinheim. Harazim und auch Verena Speer-Ramlow, Rektorin der Realschule, bedankten sich für die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Verwaltung.

Harazim: „Vor allem Anna Benner vom Bürgerservice hat den Mensa-Umbau zu ihrem Projekt gemacht und alles in ganz enger Abstimmung mit uns begleitet.“ Das Ergebnis spreche für sich, sind sich die beiden Schulleiter einig

Tischler- und Trockenbauarbeiten sowie die Elektrik wurden von lokalen Firmen aus Steinheim und Nieheim erledigt.

Gute Arbeit in der Krise

Die Schülerzahlen von Gymnasium und Realschule bestätigten die gute Arbeit der Schulen und der Verwaltung, ist sich Bürgermeister Carsten Torke sicher. Vor allem in diesen Krisenzeiten leisteten die Schulen einiges für die Versorgung der Kinder mit Unterrichtsstoff und das gute Zusammenspiel mit den Eltern. Torke: „Vom IT-Service bis zum Chatroom werden die Schülerinnen und Schüler perfekt versorgt.“