Steinheim (WB/gw). Ein Unfall im Begegnungsverkehr hat sich am Mittwochmorgen um 8.30 Uhr in Steinheim ereignet. An der Kreuzung B239/K10 wollte eine junge Autofahrerin aus Fahrtrichtung Höxter kommend nach Steinheim abbiegen und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto, mit welchem sie frontal zusammenstieß.