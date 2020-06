Von Ralf Brakemeier

Steinheim (WB). »Steinheim – lasst die Sonne in Euren Herzen scheinen!« begrüßte der jamaikanische Sänger Yah Meek im vergangenen Jahr die Musikfans, die trotz Regenwetters den Weg zum Reggae im Hanffeld-Festival“ in Steinheim gefunden hatten. In diesem Jahr macht nicht das Wetter, sondern die Corona-Pandemie den Festival-Planern der Jungen Kultur Steinheim einen Strich durch die Rechnung. Wie schon Bierfest oder Folk for Friends-Festival muss auch das beliebte Reggae-Event auf den abgeernteten Hanffelder der Steinheimer Firma „Hanf Zeit“ auf das kommende Jahr verschoben werden.