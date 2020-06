Amazon-Lager: 1580 Jobs und 220 Lkw pro Tag

75.000 Kubikmeter Waren

Insgesamt sollen 75.000 Kubikmeter Volumen an Waren eingelagert werden. Die Versendungen werden unmittelbar an Endkunden vorgenommen. Für Autos sind auf dem Gelände 790 Parkplätze geplant. Steinheims Bauamtsleiter Friedhelm Borgmeier machte im Bauausschuss die Größe des Lager- und Verwaltungsgebäudes deutlich, das eine Dimension 320 mal 180 Meter bei einer Gebäudehöhe von 30 Metern hat: „Das Gebäude könnte das gesamte Bergheimer Fahrzeugwerk Spier in sich aufnehmen.“

Steinheim wäre von diesen Dimensionen mehr betroffen als Horn Bad-Meinberg, so die Einschätzung aus Steinheim. Borgmeier formulierte mehrere Fragenkomplexe in der gemeindlichen Stellungnahme. Man sehe zwar die Zahl der erwarteten neuen Arbeitsplätze als positiv, die mit rund 600 im logistischen Ablauf und der Verwaltung beziffert seien und im Weihnachtsgeschäft in zwei Schichten auf 1580 ansteige. Man erwarte aber klare Aussagen zur Verkehrsbelastung, die den Raum Steinheim massiv belasten dürfte.

Zum Weihnachtsgeschäft wird ein LKW-Verkehr von etwa 220 Fahrzeugen erwartet. Auswirkungen wären auch auf das Wohnen und die Gewerbetreibenden zu befürchten, ebenso auf die Steinheimer Infrastruktur. Steinheim erwartet eine detaillierte Darstellung, welche Folgen die Ansiedlung von Amazon auf Natur und Landschaft hätten. Die Liste der Fragen wurde aus dem Ausschuss ergänzt. Berücksichtigt werden müssten auch die Auswirkungen auf die Kläranlage und auf die Windkraftplanung im Steinheimer Becken und in Belle.