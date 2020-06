„Wir haben viel von euch verlangt und ihr habt euch darauf eingelassen. Das habt ihr großartig gemacht“, lobte Schulleiterin Verena Speer-Ramlow den Abschlussjahrgang 2020. Unter diesen Bedingungen Prüfungen abzulegen und den Schulabschluss zu machen, sei schon eine ganz besondere Leistung, so Verena Speer-Ramlow.

Aus der Klasse 10b erhielten ihre Zeugnisse: Nazar Akbayrak, Yannick Beks, Patrick Brüntrup, Annalena Burg, Nida Celik, Anna Fischer, Janina Haase, Timon Habermann, Lana Hansmann, Daniel Heidebrecht, Chantal Klaas, Bahri Ersel Kücüker, Merle Lödige, Natascha Martens, Thorben Mönikes, Jonathan Plat, Christina Reimche, Mary-Lee Riebe, Jonas Rüther, Christian Schander sowie Cem Yücel. Foto: Realschule Steinheim

Die Beschulung zunächst im Homeschooling und dann in Kleingruppen im Präsenzunterricht sei für alle Beteiligten eine große Herausforderung gewesen und habe manches Mal kreative Lösungen gefordert. Die medialen Möglichkeiten, Unterricht am PC, Laptop oder Tablet, Kommunikation per E-Mail oder in Chatrooms, habe man gerade in dieser Zeit sehr zu schätzen gewusst. Ihr Dank galt den Schülerinnen und Schülern für ihren Ehrgeiz, aber auch den Eltern, die ihren Kindern in allen Phasen zur Seite gestanden und sie unterstützt hätten.

Die Schüler der Klasse 10c mit ihren Zeugnissen: Kevin Dietz, Josefine Doberstein, Jaden Dwelck, Philip Fleenko, Aliya Fliegner, Marc Flügel, Emilie Fries, Maike Hamann, Jonathan Janzen, Cassandra Babette Koch, Maike Lödige, Franka Müller, Fynn Müller, Marcel Pape, Pia Piffczyk, Pascal Probst, Carolina Scholtissek, Emilia Schoter, Sarah Steinhagen und Milena Steinhagen. Foto: Realschule Steinheim

Zu den Gratulanten zählte Bürgermeister Carsten Torke. Auch er stellte die Anforderungen dieser Zeit besonders heraus. Eine ganz wichtige Aufgabe des Schulträgers sei nun, die Internet-Versorgung im Schulzentrum zu optimieren, um einen digitalen und modernen Unterricht zu ermöglichen. So werde das Schulzentrum bereits in den kommenden Wochen mit einem Glasfaseranschluss im Gigabit-Bereich versorgt.

Die Schüler der Klasse 10d: Sophie Altenbernd, Justin Behrens, Henry Brand, Aaron Brosterhus, Luan Delolli, Mariella Diekmann, Jana Dojan, Nia Geise, Henry Giesbrecht, Anton Hasani, Luna Hemminghaus, Noel Slaveiko Kitzmann, Helen Geraldine Klee, Kai Klemme, Armandas Labanauskas, Elias Laukert, Jolina Manetzki, Niklas Mühlenhof, Kevin Pflug, Jana-Marie Plaß, Benjamin Rempel, Philip Richert, Till Schlüter, Leonie Steffens, Vanessa Tegt und Paul Voigt. Foto: Realschule Steinheim

Abschließend ermutigte er die Schülerinnen und Schüler, ihren Weg zu gehen, auch wenn er über Umwege zum Ziel führe. Elternvertreter und Schüler bedankten sich für die Schulzeit an der Realschule Steinheim.

Um die Mindestabstände auch bei der Zeugnisausgabe einhalten zu können, wurden die 93 Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Eltern in zwei Durchgängen in die Aula des Schulzentrums eingeladen.