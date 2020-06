Nachhaltigkeit für die Jüngsten

Es handelt sich dabei um eine Kampagne der für Schulen und Umwelt zuständigen Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalen, die jungen Menschen Möglichkeiten aufzeigen soll, wie sie selbst eine lebenswerte Zukunft mitgestalten können. „Zu lernen, Entscheidungen im Spannungsfeld von ökologischen, sozialen und ökonomischen Perspektiven treffen zu können und systemische und globale Zusammenhänge zu erkennen, steht dabei im Mittelpunkt“, so die Kampagnenbeschreibung.

In Steinheim legte man den Fokus auf das Schulgelände: Es wurde über einen langen Zeitraum so gestaltet, dass die biologische Vielfalt von den Kindern mit allen Sinnen aufgenommen werden kann. Dabei wurde auf ökologische, ökonomische, globale und soziale Inhalte sowie Perspektiven geachtet. „Gerade jetzt können wir die getrennten Bereiche auf dem Schulhof gut nutzen, um die Abstandsregelungen mit verschiedenen Gruppen befolgen zu können“, sagte das Schulleitungsteam.

Ökologisch

Auf dem Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule sind in den vergangenen Jahren unter anderem Blumenwiesen samt Beschilderung, Gemüsebeete, ein Beerengarten und ein Sinnespfad entstanden. „Die eigenen Früchte und Kräuter werden in AGs zu leckeren Speisen, Salben, Tees und Kunstwerken verarbeitet“, erläutert Schulleiterin Irmgard Hake, die die Teilnahme am Projekt einst angestoßen hat.

Auch für die Tiere ist gesorgt: Insektenhotels, Nistkästen und Steinhaufen bieten ihnen einen Unterschlupf. Die Schüler werden in Steinheim außerdem bereits in jungen Jahren an die Mülltrennung, das Recycling und auch ein mögliches Upcycling herangeführt. „Zur Müllvermeidung wird den Kindern Mineralwasser aus Glasflaschen von einem Brunnenbetrieb aus der Nachbarschaft zum ständigen Verzehr bereitgestellt“.

Ökonomisch

Dass Obst und Gemüse aus dem eigenen Anbau gleichzeitig lecker und gesund sein kann, wird den Kindern ebenfalls nahegebracht: Beeren und Früchte, die auf dem Schulhof wachsen, dürfen genascht werden. Um die Ökobilanz weiter zu steigern, wurde das Schulgebäude isoliert und die Fenster wurden mit Sonnenschutz versehen. Der neu gestaltete Schulhof und die Darstellung von Spielideen sollen zudem dazu beitragen, das Spielen und Bewegen an der frischen Luft ganz ohne Stromverbrauch zu fördern.

Global

Was ist eigentlich ein ökologischer Fußabdruck? Das wissen in Steinheim schon die Jüngsten – und sie lernen in diversen Projekten auch direkt, wie sie ihren eigenen verringern können. Dafür stehen etwa der Walking-Bus anstelle des Elterntaxis bereits oder das schuleigene Obst und Gemüse, das keine weiten Anfahrtswege hinter sich hat. Mit den Viertklässlern wird das Thema Klimaschutz zusätzlich im Umweltunterricht thematisiert, in der Lernwerkstatt werden parallel Workshops zur Erzeugung von Bewegung oder Wärme durch Solarenergie angeboten.

Sozial

Das neu gestaltete Schulgelände wurde nicht nur von „den Großen“ geplant: Von Beginn an wurden alle mit einbezogen. „Das Schülerparlament und eine Schulhof-Planungsgruppe haben dafür gesorgt, dass alle Schülerinnen und Schüler sich an der Neugestaltung des Schulgeländes beteiligen und ihre Ideen mit einbringen konnten“, erklärt Hake. Dass ein solches Projekt viel Geld kostet, ist nun ebenfalls allen bewusst: Durch ihren Einsatz beim Sponsorenlauf konnten die Kinder selbst ihren Teil zur Finanzierung der Schulhofumgestaltung beitragen. Und damit war es noch nicht getan: Auch heute noch ist jede Klasse beziehungsweise Gruppe für einen Teil der Neugestaltung und dessen Pflege verantwortlich und trägt so zum gelungenen Gesamtbild bei. Schon jetzt steht fest: „Wir nehmen auch 2021 bis 2024 wieder am Projekt teil!“ – das unterstreicht, wie ernst die Steinheimer den Titel „Schule der Zukunft“ nehmen.