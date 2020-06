Engel-Apotheke schließt nach 209 Jahren

1811 hatte der Apotheker August Ferdinand Schlüter vom Präfekten des Fuldadepartements die Erlaubnis zur Führung einer Apotheke in Steinheim erhalten. Klaus Myschik war 1975 aus Werne gekommen, hatte die Apotheke als Pächter übernommen und sie 1980 von der Besitzerin Aenne Mues gekauft.

Richtiger Zeitpunkt

„Nach 45 Jahren ist es der richtige Zeitpunkt, den wohl verdienten Ruhestand anzutreten, um sich mehr den Hobbies und auch den Enkeln widmen zu können“, sagen Klaus Myschik und seine Ehefrau Elisabeth zu ihrer Entscheidung, die ihnen nicht leicht gefallen sei. Ihren Namen hat die Apotheke durch einen Engel erhalten, der bis 1957 am Treppenaufgang das Bild der ältesten Apotheke in Steinheim prägte. Von den vielen Besitzern seit mehr als 200 Jahren hat Klaus Myschik die Apotheke über die längste Zeit geführt – genau 45 Jahre. Reichhaltiges Dokumentationsmaterial macht es leicht, die Historie der Apotheke zu verfolgen, die zu den ältesten der Region zählt. Allen Apothekern gemeinsam war, dass sie sich der Gesundheit ihrer Kunden angenommen und verpflichtet gefühlt haben.

Nach dem Kauf der Engel-Apotheke waren 1982 die Innenräume umgebaut und modernisiert worden. Gleichzeitig hielt die Computertechnik Einzug. Eine neue Schaufensteranlage mit Eingangstreppe bestimmen seit 1999 das aktuelle Erscheinungsbild des Gebäudes in der Marktstraße, wobei im Inneren die historisch gehaltene Einrichtung bewusst erhalten wurde. Elisabeth Myschik absolvierte zusätzlich zu ihrer PTA-Ausbildung eine Ausbildung zur Reformhaus-Fachberaterin und leitete das Reformhaus mit großem Einsatz. Bis zum 30. Juni gibt es im Reformhaus noch zahlreiche Aktionsangebote an Kosmetik oder Säften.

Von Werne nach Steinheim

Den Wechsel von Werne nach Steinheim haben die Myschiks nie bereut. „Wir sind hier sofort gut aufgenommen worden und haben uns immer wohlgefühlt.“ Das gelang auch dank eines engagierten Mitarbeiterteams. Die Kunden bedauern deshalb die Aufgabe, die auch das Reformhaus betrifft, zeigen aber Verständnis. Wenn der Apotheker mehr als vier Jahrzehnte Revue passieren lässt, fallen ihm spontan wichtige Veränderungen ein. Zu Beginn waren die handwerklich pharmazeutischen Tätigkeiten sehr gefragt. Salben, Lebertran und Hustensäfte stellte er selbst her, drehte Pillen oder fertigte Zäpfchen an. Spezielle Salben werden noch heute so gemixt. Apotheker ist Myschik gerade wegen dieser handwerklichen Dienstleistungen geworden – aber auch, weil er stets den Kontakt zu den Menschen geschätzt hat.

Das hat sich bis heute auch nicht verändert, obwohl sich das Bild des Apothekers gewandelt hat, hin zu immer mehr individueller Beratung. Besondere Schwerpunkte hat die AMTS (Arzneimittel-Therapie-Sicherheit) zertifizierte Apotheke bei der Homöopathie gesetzt. Dazu kamen viele Aktionen wie Vorträge oder Mess-Aktionen in der Apotheke oder im Reformhaus, die einen Beitrag leisteten, das Bewusstsein für die Gesundheit zu stärken. In 45 Jahren haben viele Auszubildende in der Apotheke und im Reformhaus das berufliche Rüstzeug erhalten.

Kein Nachfolger

Einen Nachfolger wird es für die Apotheke nicht geben, weil die gesetzlichen Vorgaben bei einem Wechsel zu hohe Hürden darstellen würden. Die Engel-Apotheke und das Reformhaus werden deshalb ab dem 1. Juli 2020 dauerhaft geschlossen bleiben.