50.000 Schaden bei Küchenbrand in Steinheim – schnelle Hilfe durch die Feuerwehr

Steinheim (WB/hai). Erheblicher Sachschaden ist am Mittwoch bei einem Küchenbrand in Steinheim (Höxterstraße) entstanden. Gegen 21.10 Uhr war auf einem Herd in der Küche einer Wohnung im dritten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen.