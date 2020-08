Ein Sprecher: „Das Team vom Freibad Steinheim arbeitet mit Hochdruck an der Beseitigung des Fehlers. Noch am Mittwoch soll das benötigte Ersatzteil eingebaut werden, so dass eine Schließung des Freibades nur auf den heutigen Tag (12. August) begrenzt werden kann.“ Das Team im Freibad in Steinheim ist telefonisch unter 05233/8163 zu erreichen.