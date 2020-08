Verdachtsfall ist negativ

Steinheim (WB). Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen im Kreis Höxter liegt derzeit bei 13 – insgesamt gab es am Freitag mit 399 bestätigten Infektionen drei mehr als am Vortag. In der städtischen Grundschule Steinheim hat sich ein Verdachtsfall derweil nicht bestätigt. Eine Klasse, die aus Sicherheitsgründen drei Tage lang daheim beschult worden ist, geht am Montag wieder in die Schule.

Von Westfalen-Blatt