Der CDU-Stadtverband Höxter sagte am Freitagabend den Wahlkampfstand ab. Nach einer CDU-Kreisvorstandssitzung hat es bei einem Steinheimer Teilnehmer der Runde einen positiven Covid-19-Test gegeben. Zwei bis drei Teilnehmer der Kreisvorstandssitzung hatten sich für die Teilnahme am Wahlkampfstand am Samstag in Höxter auf dem Marktplatz gemeldet. “Um aber niemanden - Besucher oder CDU-Mitglieder - zu gefährden, sagen wir den Stand für Samstagvormittag in Höxter ab”, erklärte Höxters Stadtverbandsvorsitzender Georg Moritz am Freitag. Nach negativen Testergebnissen - “worauf wir hoffen” - setze die CDU Höxter den Wahlkampf in Kürze fort. Moritz: “Die Gesundheit aller Mitbürgerinnen und Mitbürger ist uns wichtiger als die Präsenz und die Aktivitäten auf dem Marktplatz.” Die überschaubare Zahl der Kontaktpersonen des Steinheimers im Kreisvorstand werden am Montag getestet.

Auch CDU-Landratskandidat Michael Stickeln, MdL Matthias Goeken und Rats - und Kreistagskandidaten wollten eigentlich am Samstag in Höxter mit den Bürgern diskutieren.

CDU-Kreisvorsitzender MdB Christian Haase hat seinen Termin im Bad Driburger Glasmuseum heute auch vorsichtshalber abgesagt und begab sich in Quarantäne. Auch der politische CDU-Frühschoppen in Rolfzen am Sonntag wurde abgesagt. Der Besuch von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am 27. August in Steinheim gilt als ungefährdet.