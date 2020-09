Deutschland schaut auf Steinheim

Steinheim (WB/nf). Deutschland hat am Mittwoch auf Steinheim geschaut, als Christian Felber, österreichischer Aktivist, Begründer und Botschafter der Gemeinwohl-Idee, in einem Festakt in der Stadthalle die Zertifikatsurkunde einer Gemeinwohlbilanzierten Stadt an Heinz-Josef Senneka übergeben hat, der den erkrankten Bürgermeister Carsten Torke vertrat. Die Emmerstadt ist die erste Stadt in Deutschland, die eine Gemein-wohlbilanz erstellt hat und der diese Auszeichnung überreicht wurde.

Von Westfalen-Blatt