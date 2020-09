Erheblich beschädigt

Der Fahrer wurde verletzt und das Fahrzeug erheblich beschädigt. Der 22-Jährige war gegen 0.40 Uhr auf der Landesstraße 616 in Richtung B 252 unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der nassen Fahrbahn ab, fuhr gegen ein Verkehrszeichen und prallte dann gegen eine Steinmauer. Der Citroën wurde nach Polizeiangaben beim Aufprall an der Front erheblich beschädigt, so dass der Wagen abgeschleppt werden musste.

15.000 Euro Sachschaden

Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Der verletzte Fahrer kam ins Krankenhaus.