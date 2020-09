„Spiegelbild der Stadtgesellschaft“

Das Team der Steinheimer SPD sei ein „Spiegelbild der Steinheimer Stadtgesellschaft und seiner Ortschaften“ – eine gute Mischung aus Jung und Alt, Mann und Frau, erfahrenen Kommunalpolitikern und neuen Kandidaten mit neuen Ideen für den Rat. Mit acht Frauen und neun Männern sei die SPD „sehr gut aufgestellt“, so der Vorsitzende Markus Kleine. „Uns ist es wichtig, dass Steinheim und seine Ortschaften auch weiterhin für alle Bürger ein attraktives Lebensumfeld ist. Damit dieses auch in der Zukunft so bleibt, werden wir auch weiterhin im Rat der Stadt Steinheim aktiv daran arbeiten!“

Markus Kleine ist Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes Steinheim. Foto: SPD Steinheim

Zu den Themenschwerpunkten zählen unter anderem: Die Stärkung des Schulstandortes mit Schaffung eines digitalen Backgrounds für alle Steinheimer Schulen durch technisches Personal oder externen Dienstleister; die Fortführung der städtischen und dörflichen Weiterentwicklung mit bezahlbarem Wohnraum in der Innenstadt und Unterstützung der IKEK-Projekte in den Ortschaften; bessere Infrastruktur in neuen Wohngebieten; Förderung des Ehrenamtes und der Vereinsarbeit; Umwelt- und Naturschutz; Klimaschutz mit regenerativer Energie und Wertschöpfung vor Ort; Tourismusförderung mit umsetzbaren Projekten wie Ladesäulen für E-Fahrzeuge, Wohnmobilstellplätzen und ein Jugendzeltplatz. Kleine: „Es geht uns um eine Kommunalpolitik auf Augenhöhe mit dem Bürger, ohne vor unangenehmen Entscheidungen zurückzuweichen.“