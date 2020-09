Der Termin erfordert es, Wahllokale aufzusuchen, um einen Landrat und Bürgermeister, sowie neue Vertreter für den Kreis- und Stadtrat zu wählen. „Auch wenn bereits mehr als 2000 Wahlberechtigte die Möglichkeit der Briefwahl genutzt haben, so sind doch im Hinblick auf die Vielzahl von Teilnehmern besondere Anforderungen an die Hygiene und an das Verhalten der Wähler in den Wahllokalen geboten.“ Darauf weist noch einmal die Stadt Steinheim hin. Folgende Maßnahmen werden zum Schutz durchgeführt:

Die maximale Anzahl an Personen, die sich gleichzeitig in einem Wahllokal aufhalten dürfen, ist auf eine Person je sieben Quadratmetern Grundfläche begrenzt.

Ein Sprecher: „Das bedeutet aber nicht, dass jemand daran gehindert wird, das Wahllokal zu betreten und zu wählen. Es bedeutet nur, dass bei größerem Andrang Personen aufgefordert werden, doch einen Moment zu warten, bis sie das Wahllokal betreten dürfen.“ Es würden in den Wahllokalen Laufwege ausgewiesen, so dass es nicht zu Begegnungen zwischen den Wählern kommen kann. Durch Absperrbänder wird auch der Sicherheitsabstand zum ehrenamtlichen Wahlvorstand ­sichergestellt.

Absperrungen respektieren

Die Absperrungen seien unbedingt zu respektieren, um die Gesundheit der vielen Helfer, die am Sonntag die ordnungsgemäße Durchführung der Kommunalwahl in den Wahllokalen sicherstellen, nicht zu gefährden. Und es wird gebeten, für das Ausfüllen der Stimmzettel einen eigenen Stift mitzubringen.

Die Wahlhelfer würden regelmäßig die Kontaktflächen im Wahllokal reinigen. „Dennoch werden die Wähler gebeten, möglichst wenige Flächen zu berühren.“ Man sollte für den Wahlvorgang in der Corona-Zeit mit den vielen Auflagen auf jeden Fall deutlich mehr Zeit einplanen.

Zum ersten Mal hat der 16-jährige Jonah Hecker aus Steinheim bei einer Kommunalwahl seine Stimme abgegeben. „Ich habe im Vorfeld die Möglichkeit der Briefwahl genutzt“, so der Jugendliche, der bei der Stadt Steinheim im vergangenen Monat eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten begonnen hat und natürlich am Sonntag auch dabei sein wird.

Jonah und die anderen Briefwähler in der Großgemeinde haben es bereits hinter sich: Jeweils ein Kreuz auf die vier farblich unterschiedlichen Stimmzettel zu machen. Das gibt es den (gelben) Zettel für die Wahl des Landrats (zwei Kandidaten). Für die Wahl des Bürgermeisters steht lediglich ein Name auf dem Zettel (grünlich) – der von Carsten Torke als Amtsinhaber und Kandidat.

Auf dem weißen Stimmzettel kann man den Wunschkandidaten des jeweiligen Wahlbezirkes für den Stadtrat ankreuzen. Auf dem längsten Zettel (rötlich) sind die Personen aufgeführt, die den jeweiligen Wahlbezirk im Kreistag vertreten wollen. Bei allen Wahlzetteln gilt: Immer nur einen Bewerber ankreuzen – ansonsten wäre die Stimme ungültig.

13 Wahlbezirke

Übrigens: In 17 Stimmbezirken kann in der Großgemeinde gewählt werden. Die Ergebnisse für die 13 Wahlbezirke erfährt man ab 18 Uhr bei einer öffentlichen Präsentation in der Steinheimer Stadthalle (maximal 100 Plätze). Die Stadt: „Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung bis zum Sitzplatz sowie die Registrierung am Eingang sind verpflichtend.“