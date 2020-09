Traumergebnis für Torke – SPD lässt Federn

Es gab keinen Gegenkandidaten. „Ich freue mich sehr über dieses Ergebnis. Es ist zugleich die Bestätigung meiner erfolgreichen Arbeit in den vergangenen fünf Jahren“, sagte Torke an dem gestrigen Abend in der Stadthalle, der sehr ruhig verlief.

Wahlabend: Stadthalle statt Rathaussaal

Kaum die Hälfte der 100 freien Plätze waren belegt. Statt wie im Rathaussaal konnten die Gäste dort mit Corona-Abstand am großen Bildschirm live den Ausgang der Kommunalwahl 2020 miterleben. Mit jeder Minute trafen die Ergebnisse aus den 17 Wahllokalen ein. Es galt, die zukünftigen Teams im Rat für die 13 Steinheimer Wahlbezirke zu ermitteln.

Und da gab es gleich einige Überraschungen. Denn die Sozialdemokraten mussten bei dieser Abstimmung deutlich Federn lassen. Statt der bisher acht Sitze sind sie nun mit sechs Sitzen vertreten. Die UWG Steinheim ist an ihnen vorbei gezogen und freut sich über ein Spitzenergebnis von 25,03 Prozent – das entspricht sieben Sitzen im neuen Stadtparlament. Auch die Grünen legten zu und sind nun nicht mehr eine „Zwei-Mann-Fraktion“, sondern treten als Trio auf. Weil es am Ende nur 26 Plätze zu verteilen gibt und die CDU statt 40,95 Prozent vor sechs Jahren nun auf 39,57 Prozent der gültigen Wählerstimmen fiel, wird sie demnächst in einer Stärke von zehn Ratsmitgliedern (statt elf) die Geschicke der Emmerstadt mitgestalten dürfen.

SPD: „Bundes- und Landestrend spricht gegen uns.“

Frank Oppermann (SPD) sprach von einer bitteren Pille: „Der Bundes- und Landestrend spricht leider gegen uns. Und man muss sagen, dass die UWG in Steinheim einen aggressiven Wahlkampf bestritten hat. Dass es aber so dramatisch für die SPD kommt – das habe ich nicht erwartet. Ich war aber schon davon ausgegangen, dass wir mit gravierenden Verlusten zu kämpfen haben!“

Die UWG hingegen schwebt dagegen auf „Wolke 7“ und freut sich mit seinem jungen Team auf die nächsten Jahre. Fraktionssprecher Markus Lödige sagte dieser Zeitung: „Das Ergebnis ist das Zeichen eines fairen Wahlkampfs, den wir geführt haben. Wir haben uns auf unsere Sachthemen bezogen – und auf unsere ehrlichen Anliegen. Wir freuen uns auf die neue Legislaturperiode. Wir haben alle hier schon viel erreicht!“

Kommentar

Besser hätte es für Carsten Torke nicht laufen können. Mit diesem Vertrauensvotum kann er seine Arbeit weiter zum Wohle der Großgemeinde fortsetzen. Die Realisierung von Millionen-Projekten steht für einen modernen wie zielgerichteten Führungsstil, den Torke – mit einer großen Portion Optimismus garniert – perfekt beherrscht. Warum gab es eigentlich keinen Gegenkandidaten? Ganz einfach: Weil alle Parteien hinter dem Rathauschef stehen. Torke: „Ich mache keine Politik als Bürgermeister. Ich führe die Stadt lieber in eine sichere Zukunft!“ Harald Iding