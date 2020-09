Alle Parteien versprechen Sachpolitik

Michael Hillen (Fachbereichsleiter bei der Stadt), verriet dem WESTFALEN-BLATT: „Es ging natürlich nicht um einen gemütlichen Grillabend zum Abschluss, sondern um die Corona-Auflagen. Mit einer Zange haben wir jedes der 17 Wahllokale ausgestattet, um bei Bedarf eine Mund-Nasen-Schutzmaske kontaminationsfrei aus der Packung an Wähler weiterzureichen, die keine Maske dabei haben.“ Das Thema „Corona“ hat bei der Kommunalwahl 2020 die ganze Mannschaft mit den freiwilligen Helfern in den Wahlbezirken und städtischen Mitarbeitern beansprucht.

Probelauf in der Stadthalle

Es gab sogar einen Probelauf für den Wahlsonntag, der war schon am Donnerstagabend. „In der Stadthalle haben wir den Ablauf exemplarisch an einem aufgebauten Wahllokal dargestellt – mit allen Absperrungen und einzelnen Details wie der Desinfektion. Die Wahlvorstände und ihre Stellvertreter konnten sich dann selbst ein Bild davon machen und die Infos für die Umsetzung nutzen. Das hat gut funktioniert“, betonte Hillen am Sonntag.

In der Ortschaft Rolfzen begrüßte das Team um Wahlvorstand Franz-Josef Dux gleich nach Öffnung des Wahllokals früh um 8 Uhr die ersten Bürger. Um nicht den ganzen Tag mit Masken ausharren zu müssen, kam Wahlhelfer und Banker Matthias Müller auf die Idee, kurzerhand ein paar Schutzwände aus seiner Bankfiliale „auszuleihen“ und im Dorfgemeinschaftshaus auf den Tischen zu platzieren. So brauchte immer nur einer, der die Berechtigungsscheine prüfte, mit Maske arbeiten. Ein Senior nahm die Auflagen gerne in Kauf. Er sagte: „Ich will unbedingt persönlich an dieser Wahl teilnehmen. Wir leben doch in einer Demokratie – und die will ich mit meiner Stimme schützen!“

„Einbahnstraße“ in der Grundschule

In der Grundschule Steinheim durfte man nur auf der vorderen Seite (Einbahnstraßenregelung) eintreten und im hinteren Trakt das Gebäude wieder verlassen. Helfer standen als „Lotsen“ bereit.

Wie das WESTFALEN-BLATT bereits berichtete, rückt die UWG im neuen Stadtrat auf Platz zwei auf – sie ist mit sieben Sitzen nach der CDU (zehn Sitze) nun die zweitstärkste Kraft im neuen Rat.

Die SPD verlor dagegen zwei Sitze (jetzt sechs Ratsvertreter). SPD-Fraktionssprecher Jürgen Unruhe sagte am Tag nach der Wahl: „Das schlechte Abschneiden unserer Partei bedauern wir sehr. Wir haben ein hoch motiviertes Team und hätten gerne noch mehr Frauen an der Ratsarbeit teilhaben lassen, die bei einem besseren Ergebnis für uns ja nachgerückt wären. Wir wünschen uns für die nächsten Jahre einen fairen Umgang im Stadtparlament, wo auch kritische Fragen akzeptiert werden.“ Sehr zufrieden sind die Grünen. Fraktionschef Bernd Behling und Helge Hörning freuen sich schon auf die Ratsarbeit an der Seite der neuen Kollegin im Rat, Julia Czerwinska. „Wir können nun zu dritt unsere Ansichten vertreten und bedanken uns bei allen Wählern für das uns entgegengebrachte Vertrauen“, so Behling.

CDU bleibt stärkste Fraktion im Rat

Die CDU sieht sich in ihrer politischen Arbeit grundsätzlich bestätigt, bedauert aber den Verlust eines Sitzes. Gerhard Jarosch, Stadtverbandsvorsitzender und CDU-Ratsherr, sagte dieser Zeitung: „Wir sind die Partei, die die meisten Direktmandate geholt hat – und bleiben mit 39,57 Prozent der Stimmen die stärkste Fraktion. Wir setzen weiterhin auf die Zusammenarbeit mit den anderen. Das ist gelebte Demokratie und gut in der Form, wie wir es in Steinheim praktizieren.“ Jarosch freue sich, dass mit Corinna Beier und Margarethe Josefa Sieland zwei Politikerinnen für die Christdemokraten nachgerückt seien. Und auch neue Gesichter im Rat wie Axel Remmert-Bobe würden laut Jarosch mit dazu beitragen, dass es wieder neue Konstellationen und Beiträge im Rat gibt, auf die man sich freuen könne.

Die Freude ist besonders bei der UWG groß. Die Unabhängige Wählergemeinschaft konnte nicht nur näher an die Spitze (von 19,13 in 2014 auf jetzt 25,03 Prozent) ­rücken, sondern hat auch in einigen Dörfern für Überraschungen gesorgt. In Ottenhausen schaffte sie den Sprung von 4,6 Prozent auf 29,3 Prozent der Stimmen. In Eichholz verdoppelte sie ihr Ergebnis deutlich auf 36,3 Prozent. In Grevenhagen stürzte dagegen die SPD von 50 auf 17,7 Prozent ab, ebenso in Sandebeck von 40,3 auf 11,8. UWG-Sprecher Markus Lödige: „Wir sind mit einer sehr jungen und engagierten Mannschaft in den Wahlkampf gegangen. Darauf können wir in der neuen Legislaturperiode aufbauen. Wir wünschen uns, dass die Ratsarbeit weiter so harmonisch wie in den letzten Jahren verläuft – und das über alle Parteigrenzen hinweg!“

Mitglieder des neuen Stadtrates

CDU (zehn Sitze): Gerhard Jarosch (Direktmandat), Axel Remmert-Bobe (DM), Christian Nübel (DM), Tobias Düwel (DM), Franz Thomas Bödeker (DM), Wilfried Müller (DM), Matthias Meinolf Otto (DM), Ansgar Claes (DM), Corinna Beier (Reserveliste), Margarethe Josefa Sieland (RL).

UWG (sieben Sitze): Hendrik Fastenrath (DM), Andree Moczek (DM), Christoph Günther (DM), Markus Lödige (DM), Gisbert Günther (RL), Manfred Söltl (RL), Reinhard Antonius Rulle (RL).

SPD (sechs Sitze): Markus Kleine (DM), Silke Lüke (RL), Jürgen Unruhe (RL), Christian Kappler (RL), Bernd Bilstein (RL), Gisela Lause (RL).

Grüne (drei Sitze): Bernd Behling (RL), Julia Czerwinska (RL) und Helge Hörning (RL).