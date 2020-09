StKG zieht die „Reißleine“

„In der neuen Karnevalssession 20/21 planen wir keine öffentliche Veranstaltungen“, bestätigte StKG-Sprecher Stefan Wiedemeier dem WESTFALEN-BLATT auf Anfrage. Der traditionelle „Elfte im Elften“, der gut besuchte Kommersabend mit Ideensammlung der Wagenbauer, der einzigartige Galaabend in der Steinheimer Stadthalle mit Proklamation des neuen Prinzenpaares und natürlich der weit über die Kreisgrenzen hinaus beliebte Straßenkarneval mit dem kilometerlangen, närrischen Lindwurm am Rosenmontag – diese Veranstaltungen der StKG mit zum Teil Zehntausenden Jecken würden wegen der Corona-Pandemie eine viel zu große Gefahr für die Gesundheit aller Beteiligten darstellen.

„Wir werden jetzt alle, die sich im Karneval immer so engagiert einbringen, über unsere Entscheidung informieren. Im Landtag von NRW soll ja noch in dieser Woche eine Entscheidung zu diesem wichtigen Themenkomplex erfolgen. Wir werden alle anschreiben, dass es keine öffentlichen Veranstaltungen wie in den Vorjahren von der StKG geben wird. Wir gehen zudem davon aus, dass wir sie nicht durchführen können.“

Das habe Folgen auch für die Elferräte, Gardisten, Mädchen der Prinzengarde und die anderen Beteiligten wie beispielsweise die „Kump(el)stilzchen. Trotz dieser Hiobsbotschaft blickt die StKG mit Zuversicht nach vorn: „Die Premiere unseres digitalen Projektes ‚Man teou-TV‘ ist sehr gut angekommen. An diesen Erfolg wollen wir anknüpfen und so mit den Fans weiter in Verbindung bleiben“, betont Wiedemeier. Die StKG sei in den vergangenen Wochen immer wieder gebeten worden, eine Entscheidung zu treffen. „Das haben wir jetzt umgesetzt!“