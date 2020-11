Davis betonte, wie sehr er seine frühere Gemeinde und den Pastoralverbund, in dem er zehn Jahre wirkte, vermisse. Auch die Heimatregion des ehemaligen Steinheimer Pastors mit der Erzdiözese Trichur ist von der Corona-Pandemie stark betroffen. Davis bedauert, dass der eigentlich aus Steinheim für Januar 2021 vorgesehene Besuch in In-dien wegen Covid 19 nicht möglich sein wird. „Wir können nur gemeinsam für alle Covid-Patienten und ihre Heilung beten – und auf Impfstoffe hoffen,“ teilt Davis mit. Er rechnet aber fest mit einem Besuch aus Steinheim, wenn die Pandemie eingedämmt ist. Wie in der ganzen Welt verbreitet sich die Erkrankung auch in Indien und im Bundesstaat Kerala aus. Deshalb gelten dort starke Einschränkungen. Alle Schulen sind geschlossen, Busse und Züge fahren nur ganz selten. Die Menschen tragen zum Schutz selbst draußen einen Mund-Nasen-Schutz.

100.000 Tote

In ganz Indien gab es zuletzt über 6,4 Millionen Erkrankte und mehr als 100.000 Tote. In der Region Kerala waren Anfang November 1600 Tote und 84.000 Erkrankte registriert.

Die Kirchen dürfen an Werktagen nur 20 Gläubige besuchen, an Sonntagen sind 40 erlaubt. Einschränkungen gibt es auch für Hochzeiten und Beerdigungen mit maximal 20 Teilnehmern in der Kirche.

Das größte Problem besteht aber darin, dass die von Corona betroffenen Familien arbeitslos sind und kein Geld haben, um etwas zu kaufen – nicht einmal Lebensmittel. Deshalb helfen alle Pfarreien der Diözese mit Erzbischof Andrews den bedürftigen Familien, die hart getroffen sind. „In meiner Pfarrei St. Antony Mannuthy gibt es 850 Familien und fast 4000 Syro Malabar Katholiken. Es gab 82 Covid 19-Patienten, von denen die meisten gesund wurden. Es kommen aber ständig neue Fälle dazu“, so Davis.

Große Schwierigkeiten

Auch die Kindereinrichtungen hätten aufgrund von Corona große Schwierigkeiten bekommen. „Die Einrichtungen Christeena Home, Savio Home, Pope Paul Mercy Home, Aids Home und andere Kinderheime sowie meine Gemeinde sind dringend auf Unterstützung angewiesen“, ruft Davis zur Hilfe auf.

Mehrfach hat der Verein „Kinder- und Jugendhilfe Trichur“ mit Sitz in Steinheim bereits Hilfe für Pastor Davis und die Erzdiözese Trichur geleistet. Spenden für den gemeinnützigen Verein können auf das Konto IBAN: DE 09 4726 4367 4201 2341 00 bei der Vereinigten Volksbank eingezahlt werden. Bei Bedarf würden Spendenquittungen ausgestellt. Der Verein sei für jede Hilfe dankbar, die unmittelbar den notleidenden Menschen in Indien zugute kommt. Und der Verein teilt mit: „Die für November geplante Mitgliederversammlung wird wegen Corona auf 2021 verschoben!“