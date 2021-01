„Entscheidung fällt nicht leicht“

Heilige Messen werden in Steinheim, Nieheim und Marienmünster bis Mitte Februar ohne Besucher gefeiert

Steinheim -

Nach dem Ende der Weihnachtszeit haben die Kirchen des Pastoralen Raumes Steinheim-Marienmünster-Nieheim in den vergangenen drei Wochen auf Präsenzgottesdienste in ihren Kirchen verzichtet. Nun hat das Koordinierungsteam des Pastoralteams über die Entwicklung in der Corona-Pandemie eingehend beraten. Daraufhin wurde beschlossen, bis zum 14. Februar einschließlich auch weiterhin die Präsenzgottesdienste auszusetzen.