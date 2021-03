Fahrgäste müssen die Waggons verlassen

Steinheim/Bergheim -

An der Bahnstrecke in Bergheim hat es am Mittwochabend einen Vorfall gegeben: An der Driburger Straße war ein 77-jähriger Mann aus noch ungeklärter Ursache von einem Personenzug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Für den älteren Herrn kam jede Hilfe zu spät. Das berichten Feuerwehr Steinheim und Polizei Höxter. Rettungsdienst und Feuerwehreinheiten betreuten die betroffenen Zugfahrgäste und den Lokführer ab der Alarmierung kurz vor 20 Uhr.