Stiftung plant die Pflanzung von Hecken

Steinheim -

„Wer rastet, der rostet“ – so heißt es in einem Sprichwort, das besonders im Sport gilt. Deshalb haben die Handballer des HC 71 ein spezielles Einzeltraining durchgeführt. Die Spieler haben in ihrer Corona-Zwangspause 650 Kilometer im Laufen und 350 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt. Aus der Mannschaftskasse sollten danach 200 Euro für einen guten Zweck gespendet werden.