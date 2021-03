Haushalt ist geprägt von Mut und Initiative

Die Vorfreude bei den Lehrern und Schülern ist groß – ebenso wie die Hoffnung, dass im Steinheimer Stadtparlament weiterhin auf die Schulen und jungen Menschen gesetzt wird. Die Ratssitzung in der Stadthalle am Dienstagabend war geprägt von den Haushaltsreden der vier Fraktionen (CDU, SPD, UWG und Grüne) und einer breiten Zustimmung für das von der Verwaltung vorgelegte Haushaltspaket 2021. Steinheims Bürgermeister Carsten Torke und sein Team, allen voran Kämmerer Heinz-Josef Senneka, durften sich über viel Lob der Kommunalpolitiker für ihre Arbeit und Vorbereitung freuen. Der Haushalt 2021 mit seinen Investitionen wurde mit einem klaren Votum genehmigt. Es bleibt also weiter viel im Fluss – von der Digitalisierung der Schulen, dem IKEK-Prozess in den Ortschaften bis zum zukunftsweisenden Projekt „Quartier am Kump“, das die Menschen aller Generationen in den Fokus nimmt. Nachfolgend in Auszügen die Redebeiträge der Fraktionschefs zum Haushalt. Für die Christdemokraten im Steinheimer Rat betonte ihr Sprecher Ansgar Claes: „Die Kommunen sind nach dem Grundgesetz für alle Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft zuständig. Wir leben in Deutschland die kommunale Selbstverwaltung – was aus meiner Sicht die Basis für Demokratie, Mitwirkung und Gestaltungsfreiheit ist. 2020 haben wir als Fraktion, aber in erster Linie natürlich unser Bürgermeister mit seiner Verwaltung, gespürt, wie schwer die Ausführung dieses Rechtes ist.“ Die Corona-Pandemie hatte und habe die Gesellschaft fest im Griff.