Staatsanwaltschaft ordnet Durchsuchung in einem Steinheimer Unternehmen an

Steinheim (WB/hai). -

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Paderborn haben Bedienstete der Kreispolizeibehörde Höxter am Mittwoch, 24. März, umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in einem Unternehmen in Steinheim durchgeführt. Auf Nachfrage dieser Zeitung teilten die Behörden mit, dass es sich um hanfhaltige Produkte handeln soll.

