Der Familienvater und Chef der „Hanf-Zeit“ in Steinheim kann es nicht fassen, was da am Mittwoch passiert ist. Das hätten er und sein Team in dieser Form noch nicht erlebt. Denn am Morgen hatte der Betrieb am Lipper Tor vor der regulären Öffnungszeit unerwarteten Besuch. Es ist die Polizei, die mit einem großen Aufgebot und richterlichen Durchsuchungsbeschluss in der Hand die Betriebsräume unter die Lupe nimmt, betriebliche Unterlagen sicherstellt und die Computer „spiegelt“ (eine Kopie erstellen).