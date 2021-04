Sichere Anbindung an die Kernstadt

Vertreter des Vereins „Ländlicher Raum aktiv“ haben am Mittwoch dem WESTFALEN-BLATT vor Ort das herausragende Projekt, das sich in der Planungsphase befindet, vorgestellt. „Wir sind im Moment noch in den vertieften Gesprächen mit einigen Grundstückseigentümern“, betonten Herbert Gensicki und Karl-Heinz Huneke. Denn die Erfolgsformel sei ganz einfach: „Ohne Grundstücke gibt es keinen Radwegebau“ – hier konkret entlang der vielbefahrenen Kreisstraße 7 zwischen Ottenhausen und Steinheim. „Alle Eigentümer unterstützen bereits das wichtige Vorhaben, das ist ein sehr positives Signal“, freut sich Huneke, Mitbegründer des Vereins „Ländlicher Raum aktiv“, der von Wegbegleitern anerkennend als „Mister Bürgerradwege“ geschätzt wird.