Kräfte aus Brakel verstärkten die Truppe vor Ort, so musste unter anderem eine Wasserleitung zum Heubach unterhalb des Dorfes gelegt werden. In Eichholz brannte ein Anbau und eine Mehrfachgarage eines Doppelhauses – mehrere Gasflaschen waren laut Feuerwehr explodiert. „Wir sind hier mit mehr als 85 Kräften in der Kösliner Straße, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und die beiden angrenzenden Wohnhäuser zu schützen“, sagte Einsatzleiter und Feuerwehrchef Jörg Finke dieser Zeitung. Aufgrund der Lage wurde das Einsatzstichwort auf „Feuer 4“ (Vollalarm) erhöht und damit sämtliche Steinheimer Einsätzkräfte alarmiert.

Sechs C-Rohre und mehrere Trupps unter Atemschutz seien zur Brandbekämpfung eingesetzt worden. Auch die Kriminalpolizei war bereits am Freitag vor Ort, um den Brand in Augenschein zu nehmen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei habe der 81-jährige Hausbewohner wohl versucht, einen Aufsitzrasenmäher in Gang zu bringen. Dabei habe es möglicherweise einen Funkenflug gegeben und ein Feuer entstand, das sich schnell ausbreitete. Der Senior, der dabei leicht verletzt worden sei, sowie seine Frau (80) kamen ins Krankenhaus.

Garagenbrand in Eichholz: Großeinsatz der Wehren 1/49 Brand in Eichholz Foto: Harald Iding

Richtig Glück hatten die Nachbarn, die gerade mit dem Hund unterwegs waren: Durch eine Explosion flog eine etwa drei Meter lange Metallplatte vom Dach und bohrte sich in ihren Garten.