150.000 Euro Sachschaden nach Garagenbrand

Auf Nachfrage des WESTFALEN-BLATTES sagte am Wochenende die Polizei, dass nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 150.000 Euro entstanden sei. Die ersten Ermittlungen hätten weitere Ergebnisse ergeben. Dazu teilte Polizeisprecher Jörg Niggemann am Montag mit: „Nach ersten Angaben hatte ein Rasenmäher bei Reparaturarbeiten in einer Garage Feuer gefangen. Eigene Löschversuche des Eigentümers schlugen fehl, die Flammen griffen schnell auf weitere Gegenstände über. Von dort breitete sich das Feuer auf die Doppelgarage, ein angrenzendes Lager und einen Holzschuppen aus.“

Der Eigentümer konnte sich in Sicherheit bringen, die alarmierte Feuerwehr ging mit zahlreichen Einsatzkräften gegen das weithin sichtbare Feuer vor. Trotzdem wurde der Gebäudekomplex, in dem neben Geräten, Reifen und Werkzeugen auch gefüllte Reservekanister mit Treibstoffen lagerten, durch den Brand weitgehend zerstört. Auch an umliegenden Gebäuden, darunter ein Gewächshaus, gab es Beschädigungen – unter anderem durch gesplitterte Glasscheiben. Der 81-jährige Bewohner und seine 80-jährige Ehefrau wurden vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu dem Brand dauern an. Sie gestalten sich schwierig, weil der Großteil der Brandruine noch am Freitagabend abgerissen wurde.