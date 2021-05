Züge sollen in Bergheim halten

Die Infrastruktur der Bahn ist mit den Gleisanlagen zwar noch erhalten. Das Problem besteht aber darin, dass die Züge an vielen Stationen einfach nicht mehr halten. Bestes Beispiel dafür ist Bergheim, wo seit zwei Jahrzehnten kein Zug mehr anhält. Dabei war das einmal ganz anders. Die Steinheimer Ortschaft und ihr Bahnhof blühten mit dem Bau der 1872 eingeweihten Bahnstrecke Hannover-Altenbeken richtig auf. Die Bahnlinie brachte Aufschwung ins Dorf, das 1872 nicht nur einen sehr schönen, sondern auch repräsentativen Bahnhof bekam. Er wurde zum Ausgangspunkt für die Weiterreise von Personen aus dem Ruhrgebiet in das Fürstentum Lippe. In Bergheim entstand dadurch ein florierendes Geschäftsmodell: Die Besucher wurden vom Bahnhof in Kutschwagen zu den Externsteinen, zum Hermannsdenkmal oder nach Detmold gefahren. Kurgäste und Reisende aus Bad Pyrmont stiegen hier aus, um die Sehenswürdigkeiten in Lippe zu besuchen.