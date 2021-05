Ein Jackpot mit Schafen und Ziegen

(WB). „Nach dem Abitur wusste ich noch nicht genau, in welche Richtung es beruflich für mich gehen könnte“, erzählt die Steinheimerin. Als sie in dieser Zeitung von der Möglichkeit des Freiwilligen Ökologischen Jahres in Schieder las, stand ihr Entschluss schnell fest. „Das war für mich wie ein Jackpot. Die Aufgaben haben mich interessiert und es lag auch noch vor der Haustür.“ Inzwischen ist ihr FÖJ fast abgeschlossen – und hat ihre Erwartungen sogar noch übertroffen. „Vor allem die Arbeit im Team ist toll“, schwärmt Viktoria Loges von der Zusammenarbeit mit den Kollegen. In Corona-Zeiten sind die Freiwilligen-Stellen in der Biologischen Station festen Arbeitsbereichen zugeteilt, drei von ihnen sind in der Tierpflege tätig, einer hilft in der Landschaftspflege.