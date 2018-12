Der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Ehemalige und Förderer, Dr. Claus Biederbick, hatte Schulleiter Frank Scholle auf die Möglichkeit hingewiesen, die Ausstellung ins Gymnasium zu holen. Die Wanderausstellung der FC-Bayern-Erlebniswelt entstand in Kooperation mit der Evangelischen Versöhnungskirche der KZ-Gedenkstätte Dachau.

Sie war bis jetzt in Breuna beim Freundeskreis Erinnern und Gedenken zu sehen und wird im Januar 2019 bei der Frankfurter Fußballversammlung »Nie Wieder« aufgebaut, Zwischenstation war nun das Warburger Gymnasium Marianum. »Als Dortmund-Fan schaue ich genau, was ich mir ins Haus hole, aber dies passte auch gerade zu den behandelten Themen in Geschichte, Politik und Religion«, sagte Schulleiter Frank Scholle, der auch der Geschichtslehrer in der Klasse 9b ist.

»Wo sind sie geblieben?«

»Wo sind sie geblieben?« steht auf dem Plakat und zeigt 56 Vereinsmitglieder und ihren Verbleib in aller Welt. Mindestens 22 Mitglieder fielen den Nazis zum Opfer, vier sahen nur Selbstmord als Lösung, viele verließen die Heimat oder wurden aus ihr vertrieben. In den Clubnachrichten des FCB wurde 1951 unter der Rubrik »Wo sind sie geblieben?« nach Überlebenden gesucht. Bis 1943 hielt der Bayerische Fußballclub dem Druck der Nazis stand, dann wurde ein Wunschkandidat der Nationalsozialisten Präsident des Vereins.

Die Tafeln der Ausstellung zeigen Kurzbiografien von Siegfried Herrmann (verschiedene Vorstandsposten), Berthold Feuchtwanger (Fußballer), Kurt Landauer (Präsident), Wilhelm Buisson (Vergnügungswart/Widerstandskämpfer), Anton Reitlinger (Fußballer) Dr. Hermann Schülein (förderndes Mitglieder), Otto Albert Beer (Jugendfunktionär), Dr. Max Moritz Klar (förderndes Mitglieder) und Harry Engel (Fußballer).

Ausmaß der Taten wird greifbarer

»Es war sehr spannend, zu sehen, wie sich ein Verein in der Zeit verhalten hat«, erklärte Philip Schlüter, der sich mit dem Jugendfunktionär Otto Beer beschäftigt hatte. Emma Volmert lernte als FC-Bayern-Fan noch einiges zur Vereinsgeschichte, dass ihr bis dato nicht bekannt war. So ging es aber auch den Fans anderer Bundesligavereine, die hier anhand der Schicksale der Funktionäre, der fördernden Mitglieder und der Spieler sahen, dass auch vermeintlich kleine Schritte ein großer Kampf gegen das Regime waren.

»Wir haben Gruppen gebildet und uns mit den einzelnen Personen beschäftigt«, berichtete Philip Schlüter. Dazu wurden nur Informationen auf den Stellwänden genutzt. Zuvor war im Unterricht die Judenverfolgung im Dritten Reich durchgenommen worden, so dass sich dies inhaltlich anschloss. »Wir konnten die Schüler für die Feinheiten sensibilisieren«, berichtete Scholle. Durch die Personifizierung war die Aufmerksamkeit besonders hoch und das Ausmaß der Taten greifbarer. Viele nutzten die Pausen oder den Aufenthalt im Gebäude um die Wanderausstellung anzuschauen.